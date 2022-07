"Me retiro del arbitraje federado"

Ángel Andrés Jiménez Bonillo, árbitro del colegio malagueño que se hizo famoso por sus vídeos en los que pedía a los aficionados y padres de jugadores del fútbol base que no insultasen a los encargados de impartir justicia ni dar órdenes a sus hijos, se retira del arbitraje. Así lo ha anunciado en sus redes sociales.

"La temporada que viene no seré árbitro federado (al menos no en Andalucía)", ha comentado. "Cuando a finales de octubre se hicieron virales unos vídeos míos hablando con aficionados, jugadores y técnicos sobre el VAR de la afición (ver, animar y respetar) y el VAR de la honestidad, las llamadas que recibí del Comité Andaluz de Árbitros de Fútbol no fueron precisamente de apoyo. Luego vinieron otros motivos de desencuentro de los que prefiero no hablar", ha denunciado.

"Cuando se hicieron virales aquellos vídeos, las llamadas que recibí del Comité Andaluz de Árbitros no fueron de apoyo"

El colegiado ha asegurado que "seguiré ligado al arbitraje y al fútbol base, para empezar como colaborador de la Plataforma 0-90 y ya veremos de qué otras formas. Seguiré intentando aportar mi granito de arena para que el fútbol sea un deporte verdaderamente educativo y libre de violencia. En este sentido, sin duda, me ha faltado el apoyo de quienes, en teoría, más interés y vocación deberían tener para ello. Pero así es la vida", señala.

"Pensaba y pienso que el fútbol y el deporte en general es una herramienta educativa formidable, pero hay que hacer un buen uso de ella. Para eso, es fundamental que sus dirigentes estén convencidos de ese valor, cosa que, por desgracia, no siempre sucede".