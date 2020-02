Jesús Mendoza: "El Jerez Industrial tiene la plantilla más completa de la categoría"

El Jerez Industrial se mide este domingo a las 18:00 horas en La Juventud a la UD Roteña del jerezano Jesús Mendoza, que se enfrentará por primera vez al equipo que dirigió en la temporada 16/17.

El técnico jerezano aterrizó en la Roteña hace poco más de un mes y en los cuatro primeros partidos con él al mando, los rojillos han sumado 9 puntos de 12 posibles, situándose en la quinta posición a sólo tres puntos del Ubrique.

Mendoza asegura que su equipo "está mejorando día a día" y apunta que el objetivo es "acabar lo más arriba posible" dentro del difícil contexto económico que se ha encontrado la nueva directiva. "Hemos cogido una racha buena, sólo perdimos con el Tesorillo, el partido que menos se esperaba la gente, y yo hubiera firmado esto cuando llegué. El equipo tiene margen de mejora pero no podemos venirnos arriba, hay grandes equipos y pocos puestos para entrar en play-off porque los dos primeros se han ido".

"Van sobrados de puntos, no tendrán problemas para meterse en la fase de ascenso"

Y es que el técnico de El Chicle considera que tanto Jerez Industrial como Puerto Real tienen casi asegurada sus plazas en la fase de ascenso: "Van sobrados de puntos, no van a tener problemas. Si han perdido muy poco en la primera vuelta, no creo que pierdan tantos en la segunda. El Jerez Industrial con poco que haga lo tiene casi hecho. Tiene un plantillón, el equipo no nota cuando entra un jugador y sale otro, es la plantilla más completa, de calidad y compensada de la categoría".

La Roteña está quinta y por qué no soñar con estar entre los elegidos a final de temporada: "Nos hemos puesto ahí, a lo mejor era impensable hace cuatro jornadas, pero poco a poco vamos a más. La semana pasada ganamos en un campo muy complicado como es el de San Bernardo y en casa al Villamartín. Del décimo para arriba, cualquiera que coja una racha buena se puede meter. Nosotros vamos a intentar mantener una regularidad, veremos si nos podemos mantener ahí y en los últimos cinco o seis partidos luchar. Si no, pues acabar lo más arriba posible", apunta. Así que acabar entre los cuatro primeros sería "un bombazo, pero es complicado, hay dificultades, en lo económico no está el club en su mejor momento, pero yo soy exigente y exijo a mis futbolistas para luchar por lo máximo posible".

La Roteña llegará a La Juventud para medirse a un Jerez Industrial que cayó goleado en Chipiona poniendo fin a una racha de 17 partidos sin perder. "Estarán motivados después de lo que pasó allí y con ganas de demostrar que aquello fue un día malo. A todos nos puede salir un partido tonto. El Industrial tiene mucha pegada. Rosillo, Caballero, Jesús Barrera, Piñero, Lechu... son jugadores de superior categoría".

Para Mendoza el partido será "especial" porque guarda buenos recuerdos de la temporada que entrenó al equipo blanquiazul: "Hicimos un grandísimo año a pesar de que tuvimos que tirar de gente joven y quedamos

"Hicimos un campañón y jugamos muy bien al fútbol, con un poquito de más suerte y fondo de armario hubiéramos peleado por subir"

cuartos. Creo que hicimos un campañón y jugando muy bien al fútbol, creo que hacía tiempo que el Industrial no jugaba de esa manera. Me llevé eso, cuartos y haciendo un gran fútbol. Si hubiésemos tenido algo más habríamos peleado el ascenso, nos quedamos cerca. Me acuerdo de muchos partidos en los que nos faltó un poquito de suerte y fondo de armario. Este año van sobradísimos".

No obstante, ve el partido "al cincuenta por ciento. Confío mucho en mi equipo. A nosotros nos hacen más falta los puntos, hay que jugarlo, a ver si podemos rascar algo".