Mendoza: "Si alguien se ha merecido un poquito más es el Guadalcacín"

Jesús Mendoza, entrenador del Guadalcacín , estaba contento por la entrega de su equipo aunque nada satisfecho con el resultado: "Creo que el equipo ha hecho un buen partido, bastante serio en líneas generales. Y si alguien se ha merecido un poquito más creo que ha sido el Guadalcacín , quitando el tiro de fuera del área del lateral al palo ellos no han tenido ninguna ocasión más. Nosotros hemos tenido unas cuantas, la de Fran, la del córner, acercamientos con Marín, la de Rosales, que han tapado los defensas, y creo que hemos hecho un gran trabajo ante un buen equipo, no me puedo quejar y así es como quiero que compita mi equipo , como lo ha hecho en este partido. Han salido con muchas ganas, es cierto que al principio ellos se han adaptado un poquito más a lo que es el juego del partido porque han ganado las segundas jugadas, han estado mucho más agresivos, pero con el paso de los minutos ya nos hemos ido asentando y hemos ganado en agresividad".

Paco Peña: "No voy a decir que me voy contento pero hay que darle valor a un punto"

Paco Peña, entrenador del Sevilla C, dijo que "sabíamos que el partido iba a ser así, de esta forma., el campo lleva tiempo mal, bota mucho el balón, las circunstancias de ellos, las de nosotros... Un punto parece poco pero como les he dicho a mis jugadores, es sumar. Al final es no perder, aunque el Guada esté abajo. Hemos trabajado para respetar la situación del Guada, tampoco la nuestra es para tirar cohetes. Los partidos hay veces que se dan, otras que no: creo que no hemos jugado un partido tan malo en toda la liga pero es un punto, hay que ver que ya llevamos 16 juveniles este año, la juventud pesa y más en partido así, si planteamos un partido de juego bonito e intentar jugar seguramente el Guada nos hubiera ganado. No voy a decir que me voy contento pero sí que hay que darle valor a un punto que sirve para sumar".