Messi remata la Liga

Un solitario tanto de Messi en el segundo tiempo dio al Barcelona el triunfo que le faltaba para proclamarse campeón de liga, el vigésimo sexto título en su palmarés, en un partido loco en el que el Levante (1-0), necesitado de puntos, compitió hasta el final. El jugador argentino, que empezó el partido desde el banquillo, lideró la victoria para celebrar el título ante su afición, que acabó pidiendo la hora ante la insistencia de un rival que nunca se rindió.

Sin Messi, de nuevo suplente con las semifinales de la Liga de Campeones en la vuelta de la esquina, el Barça empezó con la intención de resolver la Liga en el primer tiempo. Mandaron con el balón y maniataron al Levante en la presión. Se multiplicaron las ocasiones y si el Levante no acabo el primer tiempo por detrás en el marcador fue gracias a Aitor Fernández.

Ante el vendaval azulgrana, el guardameta fue un salvavidas para sus compañeros. Ya en el minuto 2 salvó con los pies el remate de Luis Suárez antes de que Coutinho se reivindicara con una brillante actuación que solo le faltó rematar con el premio del gol. El brasileño no se escondió y presentó su candidatura para ser titular ante el Liverpool.

Lo probó de todas las maneras posibles. Con un disparo lejano y raso y un remate flojo con la testa. En todos ellos se topó con el portero rival. Y si Aitor no atajaba, el travesaño escupía una potente falta directa a cinco minutos del descanso. En el monólogo azulgrana, el Levante, desbordado en defensa, esperaba su ocasión al contragolpe, pero tanto Piqué como Lenglet frenaron las tímidas llegadas de su rival.

Coutinho fue protagonista en el primer tiempo y Valverde lo cambió tras el descanso. En su lugar entró Messi, tan activo como Coutinho en el primer tiempo. Pese al planteamiento defensivo del Levante, el argentino nadaba como pez en el agua.

Pero el Levante sobrevivía. Buscó en el segundo tiempo más velocidad y gol Paco López con la entrada de Morales, pero las ocasiones no llegaban y el Barcelona avisaba. Se impacientaban los locales, especialmente Dembele, impreciso en ataque. Y el único gol azulgrana llegó también a trompicones. El extremo francés inició la jugada, perdió el balón que lo recuperó Arturo Vidal con la testa. El balón le llegó a Messi que, desde dentro del área, recortó al defensa con la derecha y fusiló con la zurda a Aitor.

Se oyeron los primeros gritos de "campeones", pero el Levante no había dicho la última palabra, que buscó, sin miedo, aplazar el alirón azulgrana. Un minuto después del tanto de Messi, Borja Mayoral tuvo el empate, pero en el mano a mano Ter Stegen agrandó su figura y rechazó con el pecho. Lanzó el córner Rochina, que intentó el tanto con un lanzamiento directo. El portero alemán, de nuevo providencial, despejó evitando el empate.

El Levante enloqueció el partido. Sus jugadores adelantaron líneas, dificultando la salida del balón, y Morales desaprovechó otro uno contra uno contra que acabó a la nubes.

Con su rival desbocado, el Barcelona buscaba la sentencia a la contra. Arturo Vidal pudo hacerlo en dos llegadas, Messi también lo probó, pero su equipo no controlaba el partido y el Camp Nou acabó pidiendo la hora. El Levante encerró al Barça y a punto estuvo de empatar en el último minuto, cuando Bardhi envió un balón al palo en un remate franco desde el interior del área. No obstante, la insistencia del Levante, que sigue luchando por evitar el descenso, no tuvo premio.

En un partido loco, el Barcelona puso el lazo a la octava liga de los últimos once años, una hegemonía que ha coincidido con la eclosión de Messi, líder también con Valverde en el banquillo. Con el título amarrado y finalista en la Copa del Rey, el equipo azulgrana ya puede centrarse en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool. El miércoles, en el Camp Nou, primera parada para seguir soñando con el triplete. El primero de los tres grandes títulos de la temporada ya luce en el palmarés del club.