Miguel Mateo, técnico del Jerez Industrial: "Queda algún atisbo de esperanza"

Miguel Mateo, uno de los técnicos del Jerez Industrial, tiene ya prácticamente asumido el descenso del equipo blanquiazul, aunque aseguró tras la derrota del equipo contra La Palma que "hay que seguir luchando mientras quede un atisbo de esperanza". A 8 puntos de la salvación quedando tres jornadas, la hay, aunque son remotísimas. De hecho, la derrota contra La Palma en el Pedro Garrido (1-6) ha supuesto poco menos que la puntilla para un equipo que no ha dado la talla, salvo en ocasiones puntuales, esta temporada y que está abocado a jugar en la Primera Andaluza.

El Jerez Industrial tenía que ganar a los onubenses para seguir aferrándose a la categoría y, por el contrario, sufrió una derrota abultadísima cometiendo errores defensivos flagrantes. La explicación del técnico fue la siguiente: "La situación del equipo es complicada, salimos a buscarlos y sabíamos que iban a someternos mucho porque tienen muy buena salida de balón, pero es que nos la teníamos que jugar porque no nos quedaba otro remedio". "Otras veces hemos sido mejores en defensa y esta vez hemos tenido muchísimos errores, habíamos trabajando mucho la parte ofensiva porque sabíamos dónde podíamos hacer daño a La Palma y sin embargo en defensa no hemos sido lo fuertes que deberíamos y nos han condenado".

Aunque sin influencia en el marcador, el técnico también lamentó la mala suerte que está teniendo el equipo con los arbitrajes: "Con el 0-0 hay un penalti, son situaciones que se están dando. Y con el 0-2, un resultado que aún no es definitivo, también hay otro penalti claro al inicio de la segunda parte. No lo han pitado, pero no podemos decir que el partido no se saca adelante por la actuación arbitral".

Antes de conocer los resultados que se dieron en la tarde del domingo y que dejaban al equipo a 8 puntos de la salvación con 9 por disputar, Mateo asumía ya el descenso: "Pues sí, la verdad, para qué vamos a ocultarlo. Seguramente esta tarde será casi matemático, pero no nos queda otra que seguir luchando y pensando que los resultados nos acompañen y que quede algún atisbo de esperanza".

El tándem Cadenas-Mateo suplió a Javi Rivas tras la derrota del equipo contra el Arcos, pero tampoco ha supuesto un revulsivo, ya que de 21 puntos en juego sólo se han sumado 7, y los refuerzos tampoco han aportado grandes cosas: "La planificación de la plantilla es la que hemos heredado y hemos intentado reforzarla lo mejor posible. La cuestión es que los refuerzos que iban a venir (cedidos) después no podían volver a sus clubes por las normas de la Federación y nos iban a dar un salto de calidad", señala Mateo, quien añadía: "Esto es una causa de principios de temporada, pero no vamos a pensar ahora en el entrenador anterior, hemos intentado cambiar la dinámica, pero hemos vuelto a caer en la misma situación".