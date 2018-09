Mohamed: "En el Celta gano la mitad que en México"

El argentino Antonio Mohamed reveló, en la víspera de que el Celta de Vigo reciba al Real Valladolid en Balaídos, que en el equipo gallego gana "la mitad" de lo que percibía en el CF Monterrey de México. "Cuando me propusieron venir a Europa lo primero que elegí fue que me conocieran y no venir como descarte. Mi sueño era estar aquí. Cuando me reuní con los directivos del Celta yo tenía contrato con Monterrey y aquí firmé por la mitad de lo que ganaba allá. Eso no implica nada porque yo he venido por el reto deportivo", explicó.

En este sentido, el preparador celeste señaló que "si uno triunfa aquí deportivamente, en Europa no hay techo. En Sudamérica ya había alcanzado el mío. Quería otro desafío en la parte deportiva. Quería conocer todo: periodistas, jugadores, manera de vivir, de jugar, gente que trabaja en el club... Por mi cabeza pasaba venir a otro mundo". "Estoy conociendo a todos, también a la liga y a los árbitros. Me estoy empapando de todo. Soy una persona bastante frontal, no oculto casi nada salvo el once para mañana -risas-. Esto para mí puede ser un trampolín o un tobogán. Si triunfamos en el Celta tendremos muchos lugares para crecer y si no nos va bien volveremos a dónde venimos", añadió.

En su comparecencia ante los periodistas, Antonio Mohamed eludió valorar lo que el internacional turco Emre Mor escribió en sus redes sociales tras ser suplente contra el Girona en Montilivi. "Hablo de fútbol, de cosas sentimentales no. Bastante tengo con las de mis hijos", bromeó Mohamed, quien descartó por decisión técnica para el choque contra los pucelanos a Kevin Vázquez, Jozabed Sánchez, Radoja, Hjulsager y Mazan.