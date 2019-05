Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza prosiguieron su avance en Roland Garros, donde también pasaron a tercera ronda Pablo Carreño y Carla Suárez, mientras que acabaron su participación Roberto Carballés y Sara Sorribes. A la espera de que este jueves puedan sumarse a ellos Roberto Bautista, Fernando Verdasco y la joven Aliona Bolsova, España cuenta ya con cuatro nombres en esa fase.

Nadal cumplió con el trámite anual de jugar en la Suzanne Lenglen, la segunda pista en importancia, frente al alemán Yannick Maden, procedente de la fase previa. Encarriló su partido en los dos primeros sets antes de complicarse algo en el tercero. Pero nada que haga pensar que no sigue en un gran momento de forma en el asalto a su duodécimo triunfo en París. Acabó ganando por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y nueve minutos.

El defensor del título reconoció que, con el partido bien encarrilado, se desconcentró, lo que permitió al germano, 114 del mundo con 29 años, romperle dos veces el saque. Pero en cada caso el español lo recuperó al siguiente juego, para en un arreón final llevarse su segundo partido. En dos jornadas, Nadal ha perdido 13 juegos, con lo que iguala su cuarto mejor inicio en Roland Garros.

Era la octava vez que el español se medía contra un rival procedente de la previa en Roland Garros y, como en todas las anteriores, solucionó el compromiso sin ceder un parcial.

"He cometido unos cuantos errores, pero con esa ventaja puede ocurrir. A partir de ahora no puede ocurrir. Me ha roto el servicio y he podido recuperarlo de manera contundente. Forma parte de los partidos a cinco sets, que son más largos y cuando vas ganando de manera cómoda cuesta mantener la concentración", indicó.

Su siguiente rival será el belga David Goffin, que venció al serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 6-4 y 6-3. Nunca ha perdido contra él sobre tierra batida, pero sí en la pista dura del Torneo de Maestros de 2017, aunque entonces Rafa estaba disminuido físicamente. Goffin reconoció que afrontar a Nadal en Roland Garros es "el desafío último" porque "es el único en el que le afrontas a cinco sets en tierra batida".

Carreño tampoco sufrió demasiado frente al australiano Alex de Minaur, que llegaba con mejor ranking pero con una temporada muy irregular. El español, que no había ganado un partido desde el pasado Abierto de Australia, encadena ya dos triunfos.

"Mi nivel está subiendo. Me voy notando cada día mejor, vuelvo a creer en mí, a jugar con alegría, sin pensar, los golpes salen sin pensarlos", dijo el asturiano. Su rival saldrá del duelo entre los franceses Benoit Paire y Pierre-Hugues Herbert.

A punto de sumarse a ellos estuvo Roberto Carballés, que rozó la remontada contra el serbio Filip Krajinovic, que tras anotarse dos sets y servir para ganar el partido en el tercero, tuvo que decidir el duelo en el quinto.

Carballés se aferró al partido, pero acabó perdiéndolo por 6-4, 6-4, 6-7(1), 3-6 y 8-6.

Muguruza dejó atrás los nervios iniciales que la hicieron perder su primer set en su debut y se deshizo sin problemas de la sueca Johanna Larsson, a quien derrotó por 6-4 y 6-1 en una hora y 4 minutos. La ganadora de 2016 se medirá ahora contra la ucraniana Elina Svitolina, novena del mundo, un duelo difícil por un puesto en octavos que, sin embargo, Muguruza aseguró que afrontará "con motivación".

Dos veces cuartofinalista en París, aunque esta temporada llegó a Roland Garros sin una victoria sobre tierra batida en la gira previa, Svitolina sólo ha perdido en una ocasión contra la española en el cuadro final de un torneo.

Además, llegará fresca, porque no jugó segunda ronda al retirarse su compatriota Kateryna Kozlova con un problema de costillas.

También ganó Carla Suárez, por 6-1, 6-7 (4) y 6-3 a la estadounidense Shelby Rogers, y se medirá frente a la checa Marketa Vondrousova, que derrotó a la rusa Anastasia Potatova por 6-4 y 6-0. "Me siento disfrutando, me siento bien, me gusta que lo que pienso vaya saliendo, estoy en un buen momento. A veces las rivales van muy a saco, es todo blanco o negro, y tienes que intentar nadar entre dos aguas", dijo.

Peor suerte tuvo Sara Sorribes, que sucumbió ante la también estadounidense Sloane Stephens, séptima favorita, en la pista central, por 6-1 y 7-6 (3).

La española sirvió dos veces para ganar el segundo set, pero no las aprovechó.