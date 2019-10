Oliver Sánchez Lobatón 'Oli', segundo entrenador del Jerez Industrial, compareció tras la victoria en El Mocito ante el Vejer al estar sancionado Juanjo Durán, técnico blanquiazul.

-El Jerez Industrial ha logrado tres puntos valiosísimos en un campo complicado...

-El campo este del Vejer es un terreno de juego en el que los rivales sufren mucho, como ha sido nuestro caso, y es un campo muy complicado a la hora de conseguir la victoria. Ha sido un partido muy complicado, muy igualado, que se ha decidido en un balón con jugadores de calidad, y ha sido un buen partido por nuestra parte, tres puntos más, portería a cero y a seguir navegando.

-Pese al empuje del Vejer, las ocasiones más claras han sido del Industrial...

-Nosotros tenemos que ser muy listos, no podemos dejarnos ir por las ganas, tenemos que saber perfectamente lo que nos vamos a encontrar en el partido, el campo no estaba bien y no nos dejaba tener las posesiones. Entonces, nos tenemos que hacer fuertes atrás, que es lo que teníamos claro, y a partir de ahí tratar de buscar a las espaldas los espacios que ellos nos iban a dejar. Nos está saliendo bien esa apuesta, lógicamente hay días en los que te sale mejor y otros no, pero si tú como mínimo igualas la intensidad del contrario, la calidad siempre va a caer de nuestro lado. Aún así, volvemos a lo mismo: somos un equipo que sabe sufrir muchísimo, un equipo que pelea hasta el último segundo de partido y en un campo muy muy complicado como es el de Vejer, si igualas la intensidad, un equipo como el nuestro, que tiene muchísima calidad, el balón siempre va a caer en la red contraria.

-Lo más negativo han sido las lesiones de Alberto del Río y Alberto Gil..

-Sin querer herir a nadie, parece que nos ha mirado un tuerto y nos ha mirado bastante. Pensamos los cambios que teníamos planteados sobre todo cuando Caballero ya estaba un poco cansado y ya le costaba bajar, el cambio de Alberto del Río para tener el control del balón, sobre todo en campo contrario, y en un gesto de mala suerte se le va la rodilla y se lesiona. Cambiamos a Alberto y metemos a Alberto Gil con toda la mala suerte del mundo que se tiene que encontrar en su primera acción una carrera muy fuerte y se parte. Son lances que ocurren, a nosotros parece que se nos están juntando todos pero lo bueno que tiene este equipo, lo bueno que tienen estos jugadores, es que el que entre todo lo da. Se ha lesionado dos pero seguimos confiando en lo que tenemos y ahí está el resultado, hemos ganado y tres puntos más.

-El Industrial logra su primera victoria fuera y sigue en el grupo de cabeza en la carrera por el 'play-off'...

-En estas primeras jornadas, sobre todo en esta primera vuelta, el objetivo prioritario es conseguir puntos, conseguir puntos, conseguir puntos... Que el equipo cada vez sea más un bloque. Nos queda mucho todavía para que este conjunto sea un equipo entero, tenemos mucho que trabajar pero tenemos que ser listos en estas jornadas y en campos tan difíciles como este nuestro objetivo es alcanzar los tres puntos. Tres puntos, tres puntos que nos hagan estar en una posición más cómoda y que el equipo alcance la posición idónea, que creo que es en las que estamos actualmente. Y a partir de ahí, teniendo la cabeza muy fría y sabiendo que el trabajo y solo el trabajo nos va a ayudar para conseguir nuestro objetivo. Ahora venimos de dos partidos consecutivos ganando, tres porterías a cero y esta semana intentaremos buscar otros tres puntos en nuestro campo, que tiene que ser un fortín hasta final de temporada. Pero con trabajo, ningún equipo te va a regalar nada y si igualamos la intensidad del rival, con la calidad de nuestros futbolistas siempre el gol va a caer en la portería contraria.