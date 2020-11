Otra prueba de fuego para el Atlético Sanluqueño

Recreativo de Huelva, San Fernando, Balompédica Linense y este domingo (12:00) Marbella. El calendario no le deparó un inicio de competición nada fácil al Atlético Sanluqueño, aunque visto lo visto, todos los equipos van a ser difíciles. Sin embargo, ya se ha enfrentado a equipos que al inicio de la temporada estaban en todas las quinielas para estar arriba, y este domingo ante el Marbella se enfrentará a un claro candidato para ascender a Segunda División.

Sanluqueño y Marbella llegan a este partido empatados a puntos en la clasificación, un partido ganado, dos empates y una derrota hacen un total de 5 puntos para cada equipo. Pocas personas serían los que pensarían que el Marbella estaría con estos números después de cuatro jornadas, lo que deja claro el nivel del grupo, aunque bien es cierto que solo se han disputado cuatro partidos, una derrota en Sanlúcar de Barrameda empezaría a cuestionar el proyecto marbellí.

Ambos equipos vienen de cosechar un empate sin goles en la jornada anterior, en la que el Atlético Sanluqueño se enfrentó a domicilio en un partido sin claras ocasiones a la Real Balompédica Linense y el Marbella recibió en el Lorenzo Cuevas al Cádiz B, en un partido en el que cualquiera pudo haberse llevado los tres puntos.

Romerito volverá a contar para este partido con Marcos Torres, después de haberse perdido los dos últimos encuentros por lesión. Quien parece que lo tiene más complicado para jugar es Theo García, que ya se perdió también los dos últimos partidos, aunque en un principio parece que pueda entrar en la convocatoria no se quiere correr ningún riesgo con el gaditano. Isma Gil que acabó con molestias el partido en La Línea no tendrá ningún problema para defender la meta sanluqueña. El que seguirá sin poder jugar es Marc Caballé, que sigue causando baja después de lesionarse en el entrenamiento previo al enfrentamiento contra la Balona, aunque los plazos de recuperación se han acortado no estará ante el Marbella.

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico sanluqueño ha afirmado que le ha recordado a sus jugadores que no le tengan tanto respeto al Marbella, como ocurrió en los primeros minutos contra el San Fernando: “Jugamos en casa y tenemos que dar un paso al frente para ganar los tres puntos” aseguró. Romerito espera lograr la victoria para estar en una zona tranquila y aspirar a más, ambos equipos vienen necesitado de puntos y ve el partido como una final: “Les he dicho a los jugadores que es como una final pero sin meterles tanta presión, tenemos que ganar este partido para ir con más confianza a enfrentarnos al Marino”.