Pablo Llamas, a la final del Red Bull Next Gen

El dato

¿Qué es el Red Bull Next Gen?

El Red Bull Next Gen Open nace con el objetivo de convertirse en el torneo de tenis mundial más importante para tenistas de menos de 21 años. Este es el primer torneo de tenis organizado por Red Bull. El año pasado 8 jugadores invitados de 8 países diferentes (Italia, Francia, Alemania, Japón, Rumania, España, Suiza, Países Bajos) y clasificados alrededor del 450 en el ATP Tour participaron en la primera edición de este evento global, jugado con las mismas reglas y tecnología que en las Next Gen ATP Finals. En 2019, se celebrarán torneos clasificatorios en Italia, Holanda, Rumania, Japón y España. Los cuatro ganadores de los torneos nacionales, dos invitados de la ATP (los dos jugadores ATP que se quedaron fuera de los 7 mejores que jugarán las Next Gen ATP Finals) y 7 invitados conformarán la lista de participantes de la edición de este año del Red Bull Next Gen Open, que tendrá 20.000 dólares en premios.