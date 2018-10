"Estoy muy tranquilo, el equipo va a estar arriba"

El técnico del Jerez Industrial, Paco Cala, afirma estar "supertranquilo" con su equipo por la imagen que dio ante el Bazán, que empató a uno en el tiempo de descuento. El entrenador lebrijano no tiene "nada que reprochar" a sus jugadores, "que lo dieron todo" sobre el maltrecho césped de La Juventud y achacó a la "mala suerte" el empate de los isleños, "con un rebotito". Cala añadió que "cuando recuperemos a toda la gente estoy seguro de que el equipo va a estar arriba". No obstante, el Jerez Industrial sólo ha sumado 11 puntos de 24 posibles y está situado a nueve puntos del líder, con el que se enfrenta este jueves, aunque la cuarta plaza está a tiro de tres puntos.

"Hicimos muchísimas cosas bien, prácticamente todo. Hubo un equipo que durante los 90 minutos intentó ir a la portería contraria, que fuimos nosotros, tuvimos nuestras oportunidades, hicimos el 1-0, seguimos insistiendo, pudimos sentenciar a la contra, no lo hicimos y las cosas que pasan, en un rebotito precedido de un empujón y una falta, aunque en esas jugadas tenemos que ser un poco más duros, nos llega la desgracia del empate porque a decir verdad a Adrián ni lo vimos". Así resumió el técnico el partido contra el Bazán.

Cala aseguró que se les quedó cara de tonto: "Totalmente, pero aquí han venido dos equipos que van a estar arriba como son Bazán y Chiclana y por lo que vi aquel día y ahora estoy supertranquilo, es cuestión de ir recuperando a gente. Estoy triste por el empate porque no se lo merecieron pero contento porque el equipo hizo un buen partido y vamos a estar arriba sin ningún problema".

El mejor del partido fue Rafa, el meta bazanero: "Tuvimos el 2-0 en dos o tres ocasiones y el portero de ellos estuvo bien, lo paró todo. Si marcamos el segundo se acaba el partido. Cuando se juega de esta manera y el equipo lo da todo no puedo poner ningún pero. No puedo objetarles nada a los chavales porque dieron el cien por cien. Atrás no tuvimos ningún fallo pero el fútbol tiene estas cosas. Estoy muy tranquilo porque veo que el equipo quiere, que va a más y cuando empecemos a recuperar a gente seguro que vamos a competir".

El Bazán decepcionó en La Juventud, pero logró llevarse un punto 'in extremis': "Sí, pero va segundo y sumando puntos. Ellos juegan siempre a lo mismo, intentan sacar el balón desde atrás y buscan las diagonales o el balón parado pero es que no han existido, han cogido un rebote y han marcado. El que ha existido en el campo es el Jerez Industrial en los 100 minutos que ha durado el partido. Pasamos por encima de ellos".

Por último, se refirió al comportamiento de la afición en un partido que venía marcado por los incidentes de la eliminatoria de ascenso de la pasada temporada: "El público ha estado fantástico, ha apretado como hemos apretado todos, como tiene que ser, sin calentar el ambiente ni crear violencia, simplemente ser agresivos y las hemos ganado todas. El ambiente nos ha ayudado y al final la afición reconoció el esfuerzo de los chavales. Ya sabemos que la afición del Jerez Industrial es caballera y no lo que vendieron ellos el año pasado".