"A Chiclana hay que ir a ganar, ese partido es vital"

–¿Victoria más fácil de lo esperado e incluso marcador corto?

–La verdad es que sí. Durante el desarrollo del partido ha parecido menos clara de lo que al final ha dicho el marcador porque hubo momentos en los que el Portuense ha intentado algo más y ha apretado un poquito, lo que pasa es que nosotros hemos estado muy bien muy bien; sin balón hemos estado extraordinarios, taponando sus líneas de pase porque sabíamos que Kevin en la primera vuelta nos creó peligro y hemos rectificado sobre la marcha porque lo habían puesto en banda sabiendo ellos supongo lo de la primera vuelta; hemos robado mucho, les hemos desarticulado y hemos tenido el control del juego y las ocasiones. Las dos al principio, después la de Raúl, los goles, y nos podíamos haber ido al descanso más tranquilos. Luego en la segunda parte el tercer gol decanta, lo buscamos y a partir de ahí más la expulsión no le hemos hecho el daño que podíamos haber hecho a la contra.

–El segundo gol, psicológico justo antes del descanso.

–Sí, porque además ha sido en una jugada muy bien elaborada. Raúl había fallado el segundo unos minutos antes y ha dado el 2-0 después con un pase sensacional de espaldas y Jesús Barrera, con la velocidad y el desborde que tiene pues ha regateado y empujar. Ese gol les ha afectado a ellos y a nosotros nos ha dado tranquilidad y en creer más en el juego. Los cambios también nos han ido dando mucha conjunción. La mala suerte de la lesión de Nando, pero con la entrada de Dani Castro y con Maqueira teníamos más control del juego al tener tres pivotes por dentro y se han aprovechado Jesús Barrera y Rober, que también ha hecho un partido sensacional. Hablamos con él el jueves para decirle que tiene que estar más cerca del área porque tiene gol y para crear y lo ha hecho.

–El planteamiento de inicio era de corte muy ofensivo, sin Dani Castro ni Raúl Vidal en el centro del campo y jugadores de más toque como Maqueira y Vega.

–Nosotros siempre vamos a buscar el ataque, jugamos siempre con dos delanteros y con Rober que prácticamente es delantero; con Maqueira, que es de más toque que Dani Castro. Arriesgamos siempre, vamos detrás en la clasificación y no podemos salir al campo a especular con el marcador porque tenemos que sumar de tres en tres y coger una racha buena de victorias; los rivales también están ganando, quizá porque están pasando por un calendario más asequible, y cuando se enfrenten entre ellos tenemos que estar ahí.

–Jesús Barrera está de dulce.

–Jesús es un futbolista que puede jugar perfectamente en la banda y arriba. Hemos entendido desde el primer día que tiene que jugar arriba mientras otros compañeros como Pascu no estén, aunque al ritmo que va será complicado que le quiten de arriba porque no sólo son los goles que marca sino también lo que crea y genera, la velocidad que tiene, podemos jugar en corto y también en largo. Es un magnífico fichaje porque aparte de los goles, ha entrado de pie en el vestuario, que es una familia, animando como el que más, hay que verlo en el vestuario... Estamos muy contentos con el fichaje de Jesús Barrera.

–Cuando recupere a Pascu dentro de dos jornadas habrá ‘overbooking’ en la delantera.

–Cuando decimos los entrenadores lo de bendito problema la gente se cree que es un tópico pero es la realidad. Teníamos en el banquillo a Domi, que ha sido titular prácticamente toda la temporada, hemos marcado el 3-0, Manolo fuera y metemos a Domi, que es un jugador de garantías; Corral estaba cansado porque ha estado toda la semana con vómitos, entendemos que era mejor que jugase de inicio y luego sale Raúl y hace una segunda parte sensacional. Es decir, si tienes jugadores de garantías en el banquillo, es mucho mejor para la plantilla y para el club. Pascu está fuera, está entrenando de maravilla y cuando entre ahora hay que utilizarlo y eso es magnífico para nosotros. Lo mismo puedo decir de Güiza y de Nando, que compiten por la derecha; o de Selu, que está sensacional por la izquierda; había gente fuera como Javi Falcón, que es el máximo goleador del equipo... Eso es lo que nosotros queremos, y el entrenador tiene que gestionar, todo el mundo se ve importante para el equipo. Como la rabia que tenía Román, no por la lesión, sino por querer jugar más minutos. Todo esto es sano para el equipo.

–Después de ganar en Trebujena, empatar en Ubrique y derrotar al Recre Portuense ¿en qué momento cree que está el equipo?

–Va a más, no sólo psicológicamente sino también porque hay un buen número de jugadores. Los más jóvenes, Salvi, Román, ya no tienen tanta responsabilidad, sino que entran para colaborar y echar una mano y después físicamente ahora es cuando el equipo va a ir a más después de todo lo que se quejaban de aquí para atrás. Va a pasar un poco como el año pasado, que nadie va a poder con nuestro ritmo. Los últimos treinta minutos han sido una muestra, estábamos en todos lados, robábamos, ayudábamos... Eso lo da el tema físico. Todavía nos queda un poquito más pero ir a Trebujena y ganar o ir a Ubrique y no ganar por cinco minutos siendo superiores te da mucha confianza. Afrontamos de la mejor manera posible el partido de Chiclana con un rival que para mí es el gran favorito.

–También portería a cero tras recibir tres goles a balón parado en Ubrique.

–Totalmente. Yo me quejaba y luego en el vídeo se demostró la mano y un fuera de juego así que de los cuatro vamos a dejar que sean dos, pero sí es verdad que el otro día no estuvimos bien y contra el Portuense sí hemos estado muy muy concentrados. Tú esto lo puedes entrenar todas las semanas a tope y llega el partido y fallas: es la concentración. Hemos cambiado, poniendo a Güiza en zona tanto en córners como en faltas y ha sacado varias a la corta, hemos acertado ahí, pero durante la semana no hemos hecho nada especial, no hemos tirado 500 faltas porque eso no es real y el partido es otra cosa, hemos hablado de la concentración y hemos recuperado a un pilar para nosotros como es Álex.

–Antes del partido en Trebujena dijo que los favoritos eran ellos porque iban por delante en la clasificación. ¿Con el Chiclana es el mismo discurso?

–Para el partido sí. El Chiclana, para mí, es más favorito que nosotros porque está por delante y tiene menos que perder que nosotros al tener un ‘colchoncito’ y nosotros tenemos que ir a ganar, tenemos que sumar de tres y ya estamos pensando en ese partido, que es vital. Para mí, el Chiclana es uno de los grandes favoritos para estar al final ahí intentando ascender, como nosotros.

–El campo, pese a la resiembra, no parece que esté todavía bien.

–Agradecer tanto a Deportes como a Medio Ambiente que podamos jugar ya, pero sí es verdad que a ver si el tema del rulo y el tratamiento se hace un poco mejor porque no ha llovido para que el campo esté embarrado y tampoco es que el campo se haya puesto mal a partir del minuto 70, se ha visto desde el minuto 1. A ver si cuando pasen quince días y vengamos a jugar contra el Alcalá tenemos el campo en mejor estado.