Paco Peña: "El XDFC es uno de los favoritos para ascender"

"El Xerez DFC es uno de los mejores equipos de la categoría, ha confeccionado una plantilla no de Tercera, de Segunda B. Es un bloque sin fisuras en defensa, con un potencial ofensivo impresionante y hecho para estar toda la temporada en los puestos de arriba. Su nivel de exigencias es grande tanto por su potencial como por su masa social y es uno de los favoritos para subir. Me hace ilusión estrenarme como entrenador en la categoría en Chapín y ante uno de los clubes más importantes de Tercera y de mi ciudad". Son palabras de Paco Peña, técnico jerezano del Sevilla C.

El preparador del segundo filial blanco cogió las riendas del equipo hace apenas un mes, después de hacer campeón al equipo juvenil de Liga Nacional en dos oportunidades. Junto a él, otro jerezano, Carlos Sánchez, que ha sido su segundo en casi todos los equipos en los que ha estado.

El partido es especial, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del grupo y en Chapín"

El jerezano afronta un "reto bastante importante" en su trayectoria con "mucha responsabilidad pero también con muchas ganas. Voy a cumplir mi quinta temporada en la entidad como técnico y he ido subiendo peldaños. Nuestra prioridad, como la de cualquier equipo de cantera, es la de formar jugadores. Luego, partiendo de esa premisa, la clasificación igualmente es importante, ya que si haces bien las cosas y ganas partidos, los futbolistas crecen más rápido, creen más en tus ideas y la temporada se hace menos cuesta arriba. La formación es importante pero también debemos enseñarles a competir. Nuestro objetivo es la permanencia y no va a ser fácil cumplirlo porque la categoría este año es bastante dura".

Como todo filial, a la hora de entrenar "tenemos dificultades para poder con los futbolistas. Nosotros nos encontramos con un doble problema, tenemos por encima al Sevilla Atlético, que es el que manda, y luego está el juvenil de División de Honor, equipo del que tenemos que tirar. Durante toda la pretemporada no hemos podido trabajar con todos. De hecho, esta semana aún no sé con qué jugadores puedo contar. Hasta que el Sevilla Atlético no haga su convocatoria, no podemos hacer la nuestra".

El encuentro del domingo no oculta que "será tremendamente complicado tanto por el rival como por el inicio de la temporada. Llegamos bien, estamos trabajando duro pero aún nos faltan conceptos y rodaje. Ellos han hecho una pretemporada buena, están más conjuntados, están más rodado y, como he comentado antes, tienen jugadores de superior categoría. Además, es un rival fuerte en Chapín, la pasada temporada no perdió, y no nos va a dar tregua. Son favoritos para ganar pero mi equipo también tiene cualidades, espero que los chicos sepan leer bien el partido y explotar al máximo sus virtudes en un gran escenario".

Precisamente sobre el escenario del partido, aclara que "es un campo de Primera, bonito, con excelentes dimensiones y de los que motivan a cualquier futbolista. Jugar allí nos perjudica en algunas facetas pero creo que también nos beneficia en otras. Espero un buen partido y obtener un resultado positivo pese a lo complicadísimo que va a ser. Se lo vamos a intentar poner lo más complicado posible, aunque en fútbol nunca se sabe qué puede pasar".

El jerezano Carlos Sánchez, segundo técnico de Paco Peña desde hace muchas temporadas, también encara el encuentro ilusionado. "Afrontar un partido tan especial y complicado en la primera jornada de Liga creo que puede ser positivo. Estamos menos rodados pero todo lo que rodea a esta cita es motivante. Nos enfrentarnos a uno de los mejores equipos del grupo, en Chapín y ante bastante público. Los chavales están ilusionados, han trabajado bien durante la pretemporada y lo podrán todo para hacer las cosas bien. Ya he dicho que es un partido especial, vamos con humildad y con ganas de hacerlo lo mejor posible pero sin ningún tipo de presión. Los favoritos son ellos, que tienen una gran plantilla y el reto de estar arriba durante toda la temporada".