Pancy regresa al Guadalcacín, que juega frente al Gerena

El Guadalcacín se mide esta miércoles (20:00 horas) al Gerena en el José Juan Romero Gil de la localidad sevillana, partido correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta y adelantado a esta semana para que los jugadores tengan al menos unos días de descanso en un Grupo X de Tercera División, cuyo calendario es toda una tortura.

Al parecer, ningún federativo de esos que tanto 'velan' por la salud de los jugadores cayó en la cuenta de que desde finales de agosto hasta mediados de abril no había ni un sólo fin de semana de descanso, teniendo en cuenta además que ya se han disputado tres jornadas intersemanales. Ocho meses consecutivos. Casi nada.

Al margen de calendarios que exprimen al más pintado, la buena noticia en el Guadalcacín es el regreso de Pancy apenas unos días después de comunicar al club que se marchaba. El centrocampista ha recapacitado, comprendiendo la delicada situación que atraviesa el equipo, mermado de efectivos y sin que la directiva refuerce la plantilla. Si llegan los ansiados fichajes, el club haría posible por facilitarle la salida durante el mes de enero.

Pancy será además la principal novedad en el once titular en Gerena aunque en esta ocasión actuará en el centro de la defensa junto al juvenil de 16 años José Ángel, ya que Diego Galiano es baja por motivos laborales.

La plantilla se ejercitó el lunes y también trabajó ayer para preparar el partido ante un Gerena que no es el de temporadas anteriores. Juanma Carrasco, con un golpe en un hombro, es duda. Jesús Mendoza espera que su equipo "compita" y mejore la imagen que dio el domingo contra Los Barrios. "Nos faltaron cosas, el esfuerzo no se puede negociar y no me gustó el equipo" aunque estuvo a punto de igualar un 0-2 en contra, pero falló Piñero. "En la contra nos metieron el tercero".

Del Gerena, señala que "no es el de años atrás, va a estar ahí peleando" y de su equipo dice que "espero que compita, que esté serio y a ver si podemos hacer un partido como en Coria, donde sí aprovechamos nuestras oportunidades".

Alineaciones probables

Gerena: Marco, Manolete, Juan José, Valencia, Tore, Relaño, Alberto, Montaño, Gabri, Oreca y Tete.

Guadalcacín: Lebrón, Pablo Pérez, Pancy, José Ángel, Chato, Luis Castillo, Pulido, Marín, David Piñero, Fran Jiménez y Gómez.

Árbitro: Paradas Mazuela.

Campo: José Juan Romero (miércoles, 20:00).