¡Paren esto de una vez!

¿A qué espera la Federación Gaditana de Fútbol para solicitar a la Andaluza la paralización de las competiciones que están bajo su paraguas? ¿Acaso aguarda al organismo que preside Pablo Lozano y al próximo domingo cuando, presumiblemente, el presidente de la Junta de Andalucía endurezca las restricciones de movilidad y cierre cualquier tipo de actividad que no sea esencial? ¿Hasta ese punto estamos llegando? ¿Por qué no toma la iniciativa, se adelanta a los acontecimientos y detiene la competición hasta que las condiciones permitan retomarla?

Es fácil decir, a toro pasado, que iniciar las competiciones ha sido un tremendo error. Algunos ya lo advirtieron, es cierto. La mayoría de clubes de la Primera Andaluza gaditana solicitó comenzar en enero, la Asociación Jerezana de Fútbol Base también, pero la Federación no lo tomó en consideración. Es verdad que hace mes y medio la situación de la pandemia no era la actual. Pero las circunstancias han cambiado y a peor. Raro es el día en que no se baten registros de positivos. La presión al sistema sanitario está al límite, las UCI a rebosar. ¿Qué sentido tiene que en nivel de alerta 4, con un cierre perimetral en las localidades del distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste y la Sierra de Cádiz, se sigan disputando partidos de fútbol? Todos a casa y a esperar a que escampe.

Si la RFEF costea los test a todos los clubes de Segunda B y Tercera División, la Andaluza ha dejado ‘de la mano de Dios’ a los clubes más modestos. Sólo ha sufragado un test previo al inicio de la temporada, como se ha podido comprobar insuficiente. Son los propios clubes y los jugadores -como han hecho los del Jerez Industrial- los que tienen que costear sus pruebas.

La pasada semana, tres jugadores del club jerezano dieron positivo en coronavirus, afortunadamente con síntomas leves de los que están casi recuperados. En lo deportivo, provocó el aplazamiento del partido que tenía que disputar contra El Torno y ahora también se ha suspendido el de esta semana ante el Recreativo Portuense, ya que, salvo cuatro jugadores, la plantilla está confinada en sus domicilios. Los futbolistas estudian o trabajan, por cuenta ajena o autónomos, y muchos se están jugando el puesto laboral y el sustento de sus familias. ¿Se ha parado la Federación un momento a calibrar esto? Por no hablar de la posibilidad, real, de transmitir el virus a otros familiares y contribuir, sin pretenderlo, a la extensión de la crisis sanitaria.

Por si fuera poco, sin público en los estadios, los clubes se han quedado sin su principal fuente de ingresos, y sin estos es imposible hacer frente a los gastos que conllevan la organización de los partidos, como por ejemplo el coste de los arbitrajes.

Así que ¡paren esto de una vez! Se ha intentado y no ha podido ser. Es hora de salir lo imprescindible, mantener siempre y en todo momento las medidas de seguridad higiénico-sanitarias y ser responsables. De lo contrario, en pocas semanas o días retrocederemos al 15 de marzo.