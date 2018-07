Partida renueva con el Xerez Toyota Nimauto

Partida, canterano de 20 años del Xerez Toyota Nimauto, ha ampliado contrato con el club azulino para la próxima campaña y se suma así a los guardametas Manuel Pérez Herrera y Juanlu Mulero, el ala Christian Delgado, el cierre Tomate y el técnico Juan Carlos Gálvez como los seis integrantes de la plantilla ya renovados por la sección de fútbol sala del club del Ruiz-Mateos.

El canterano afrontará así su segunda temporada en el primer equipo y ha declarado a la web del club que "el año pasado me sirvió para coger experiencia gracias a los minutos que me dio el mister. Desde el primer momento he sentido una gran confianza. Me siento muy querido y eso hace que rinda más".

Tras una temporada en la que el equipo logró el título de campeón del grupo V de la Segunda División B y quedarse a las puertas del ascenso, Partida habla de que "hemos hecho historia. La próxima temporada habrá equipos punteros, pero ya se ha demostrado que en esta categoría cualquier equipo le gana a cualquiera".

Además, confirmaba que Fernando Guerrero, responsable de la sección de fútbol sala, "me ha trasladado que espera que me siga esforzando como he hecho hasta ahora y que este año dé un paso adelante".

En los últimos partidos se vivió un repunte de la afición jerezana al fútbol sala, que llenó el Ruiz Mateos en la eliminatoria del play off de ascenso ante el FS Talavera, algo que la plantilla agradeció bastante. "Espero que sigan haciéndolo como la pasada campaña, sinceramente no he vivido esto nunca y cada vez que veo el polideportivo Ruiz Mateos, en el que llevo jugando toda mi vida, así de lleno supone un extra de motivación".