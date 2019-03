Partido decisivo para el Sanluqueño en Don Benito

Abel Gómez, entrenador del Sanluqueño que cumplirá su segundo partido de sanción tras su expulsión en La Línea, explica que el punto de la anterior jornada "siempre sirve, está claro que queríamos los tres puntos, el equipo hizo méritos para conseguirlos pero al final no pudo ser y nos llevamos un empate que a priori no se valora pero que puede ser bueno al final, seguir sumando es importante, hay que pelear y seguir adelante ".

Juanfran, delantero del Atlético Sanluqueño, explica que "con el Recreativo Granada buscamos la victoria, pero como no se pudo conseguir, un punto es bueno, lo importante es seguir sumando", y ahora el Don Benito "va a ser un rival complicado, se está jugando con nosotros mantener la categoría y viene estando fuerte en las últimas jornadas, será un partido complicado, de tú a tú, y saldremos allí a conseguir los tres puntos". Personalmente, para Juanfran esta temporada está siendo "un poco rara por el tema de las lesiones, no he podido tener mucha continuidad y a seguir trabajando intentar estar en el once", y a la afición le pide "que siga estando ahí, que los jugadores nos dejaremos cada partido la piel para conseguir los tres puntos y seguro que se consigue el objetivo, que sigan viniendo cada domingo".

El Don Benito recibe al Sanluqueño con las bajas de Álex Herrera, sancionado, y Sebas Gil, en proceso de recuperación tras su operación de muñeca. Vuelven Pepe Bernal y Zambrano el Don Benito buscará su séptimo encuentro consecutivo sin conocer la derrota. Juan García, técnico de los extremeños, asume que "va a ser un partido difícil, de mucha segunda jugada, de mucha concentración a balón parado y será importante el aliento de la afición", y es que espera un "partido a cara de perro y por eso digo que va a ser esencial el apoyo de nuestra afición, que nosotros lo vamos a tener durante los noventa y pico minutos que dura el partido y seguro que nos va a dar alas".

Con motivo del Día de la Mujer, el Club Deportivo Don Benito ha invitado al Féminas Don Don Benito Fútbol Club al partido del domingo al mediodía frente al Atlético Sanluqueño, y una de sus jugadoras realizará el saque de honor.