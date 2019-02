Partido decisivo para el Jerez Industrial

El Jerez Industrial recibe a las doce del mediodía de este domingo al Algeciras B en un encuentro que puede acercar a los de Paco Cala a la cuarta plaza, dado que se enfrentan esta misma jornada segundo contra quinto y cuarto contra tercero. Pero lo primero, es ganar a un filial algecirista que en la primera vuelta pintó la cara a los blanquiazules (3-1) en un partido que desató la ira de Paco Cala.

El cuadro industrialista venció la pasada semana al Alcalá del Valle (3-1) y ahora, de nuevo en La Juventud, tratará de dar buena cuenta del Algeciras B, un equipo que cuando venció al Industrial marchaba colista y que ahora está situado en la zona media de la tabla con diez puntos de ventaja sobre el descenso. Los albirrojos además están en una buena dinámica ya que sólo han perdido un partido de los últimos siete disputados, en los que han sumado cinco victorias y un empate. Por lo tanto, es un rival que, sin presión, puede ser peligroso para un conjunto blanquiazul que, como ya advirtió hace unos días Paco Cala, está "jugando sin red".

Para el choque del mediodía, el técnico pierde a Javi Falcón. El atacante reapareció la pasada jornada después de varias semanas fuera por un problema en un dedo del pie. Sin embargo, el chiclanero, que fue titular, no pudo rendir a buen nivel al resentirse de las molestias y causa baja para este encuentro. Tampoco se han recuperado a tiempo Nando y Raúl Vidal, mientras que la lesión de Dani va para más tiempo. Cala sí podrá contar con Domingo, que se tuvo que retirar lesionado mediada la primera parte del último partido en casa. El tobillo del central ha mejorado y podrá ser de la partida, aunque probablemente comience en el banquillo. Quien sí vuelve, y presumiblemente al titular, es Manolo tras cumplir un partido de sanción. En la convocatoria ha entrado Kevin Bonilla, último fichaje de los blanquiazules.

Paco Cala, técnico industrialista no se fía un pelo del Algeciras B y pide a su equipo que esté más concentrado que en el partido de hace una semana contra el Alcalá: "Este partido nos exige la máxima concentración porque el Algeciras B ya nos demostró allí de lo que es capaz. Tiene mucho dinamismo, físicamente está muy rápido y son chicos que siempre tienen ahí las puertas abiertas para subir al primer equipo. Es uno de los equipos más en forma de las últimas jornadas, han pedido pocos partidos y se nos antoja que vamos a tener que elevar el grado de concentración con respecto al del otro día, porque con un rival que a priori era más asequible nos costó meternos".

Cala espera un partido "de no dejarles el balón, quitárselo y hacer daño cada vez que podamos a la espalda de ellos y que ellos no nos creen peligro; ese más o menos es el planteamiento de inicio que tenemos que hacer, que vean desde el principio nuestra agresividad".

El técnico añade que pese a algunas bajas "tenemos una plantilla más que suficiente, con una competencia importantísima para afrontar lo decisivo de la temporada. El domingo habrá un once y un banquillo fantástico para afrontar el partido, ganar y recortar puntos sí o sí a equipos de arriba, porque se enfrentan entre ellos. Es una oportunidad buenísima para sumar los tres puntos que perdimos en Algeciras. Ya le recuperamos dos al Alcalá y ahora hay que recuperar estos tres. Es un partido decisivo porque si ganamos nos vamos a ver más cerca de la zona de liguilla. No cabe otra que salir al cien por cien, sobre todo con concentración, porque si no el disgusto puede ser importante porque el rival es muy bueno".

Alineaciones probables

Jerez Industrial: Adri, Güiza, Manolo, Álex Rodríguez, Selu, Dani Castro, Kevin, Vega, Jesús Barrera, Corral y Pascu.

Algeciras B: Noveno con 29 puntos.

Árbitro: Simoes Alonso.

Campo: La Juventud (12:00).