Peli, "muy contento" tras debutar con victoria en el Atlético Sanluqueño

David Álvarez Pérez 'Peli' ha sido la última incorporación del Atlético Sanluqueño antes del cierre del mercado. El centrocampista de 26 años ha llegado procedente del Unionistas de Salamanca, club al que arribó a principios de temporada tras haber jugado en el Lorca Deportiva. En Salamanca inició la liga siendo titular, pero el cambio de técnico le sacó de las alineaciones iniciales.

El centrocampista asegura estar "muy contento" tras recalar en el Atlético Sanluqueño, club con el que debutó la pasada semana en la victoria del equipo en El Ejido (0-2) en el también debut de Abel Gómez en el banquillo verdiblanco. "Llevo aquí una semana, el vestuario me ha acogido genial y estoy feliz después de la victoria del otro día, que era muy necesaria".

En Salamanca "no fue la cosa en lo personal como me hubiera gustado, empecé jugando y luego me quedé varios partidos fuera. En verano firmé con un entrenador, luego cambiaron y la historia cambió, pero ahora ya estoy centrado en el Sanluqueño, quedan cuatro meses y se presentan bonitos".

Debutó ante El Ejido: "Llevaba casi cuatro meses sin jugar, lo hice media horita y me encontré muy cómodo y además el equipo sumó los tres puntos". Y mañana, el San Fernando: "He jugado los últimos cinco años en el grupo cuarto y conozco al San Fernando, es un equipo difícil para encontrarles los huecos pero la victoria del otro día nos ha dado mucha confianza". Por último, a la afición le dice: "Quedan cuatro meses importantes para salvar la categoría y necesitamos su apoyo".