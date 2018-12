Pepe Bermúdez: "Cuando no compites te pintan la cara y eso es lo que nos ha pasado"

Pepe Bermúdez, entrenador del Arcos, no escondió su disgusto con su equipo tras la derrota ante el Sevilla C y dijo que "desde el minuto 1 el equipo no ha estado metido en el partido, creo que nos ha faltado actitud, nos ha faltado competir, y cuando te presentas en un partido y no eres capaz de competir, no eres capaz de tener esa predisposición, esa actitud para intentar ser mejor que el rival, te pintan la cara sea el rival que sea el que tengas enfrente y eso es lo que nos ha pasado. No hemos estado desde el minuto 1 metidos en el partido y la prueba son los goles. No voy a quitar ningún mérito al Sevilla C porque pienso que su victoria ha sido muy merecida, por supuesto, han hecho su trabajo y les felicito. Pero sí es cierto que si se analizan los goles, son regalos nuestros. Durante el partido no ganábamos nuestros duelos, no éramos capaces de coger las segundas jugadas y al final toda esa suma te lleva a que el partido acabe 3-0 y han podido ser más".

Negó rotundamente Bermúdez que el equipo arcense pudiera haber acusado el esfuerzo físico realizado en el partido del jueves "porque no es la primera vez que jugamos entre semana. De hecho, la primera vez ganamos en Coria y veníamos de jugar en jueves, en Espiel ganamos y veníamos de jugar jueves. No hay que achacarlo al cansancio físico porque desde el minuto 1 se estaba viendo y los jugadores son conscientes de lo que estoy hablando porque lo hemos comentado en el vestuario. El estado físico no tiene nada que ver".

El entrenador jerezano añadía que "todo parte de una buena predisposición del Sevilla, que hace muy bien su trabajo y eso nos ha podido. Nosotros no hemos regalado nada pero valoro mi equipo y no ha estado en el partido, sin quitar mérito al Sevilla".