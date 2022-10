Pepe Ravelo, amigo y referente para la vida

"Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años", Abraham Lincoln. Y Pepe era eso, amor por la vida, amor por los suyos, pasión en su día a día.

Y cuando lo conocí, abriéndome las puertas de su casa para alguien que era foráneo en su tierra, su primer comentario hacia mí fue de alabanza por las cualidades que como uruguayo me enorgullece oír que nos distinguen por el mundo.

Y cuando me habló de su admiración por nuestro carácter, garra, espíritu de sacrificio o el no dar una por perdida, me hizo hinchar el pecho y darme ese 'chute' necesario de autoestima que en todo momento uno necesita.

Y forjamos a través de nuestra común pasión, el fútbol, una relación de respeto y cariño mutuo haciendo crecer sin pausa mi admiración hacia él como deportista, pero ante todo, como ser humano.

Y Pepe elevó a la enésima potencia esas cualidades que él tanto admiraba de nosotros, luchando por la vida hasta que este maldito destino lo hizo dejar nuestro mundo terrenal.

Y con Don José 'Pepe' Ravelo perdí un AMIGO, pero gané un referente para la vida. El último desayuno quedó postergado solo por un tiempo...