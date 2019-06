Pérez Herrera deja de ser entrenador del San Fernando

Las noticias se producen en el seno del San Fernando CD a velocidad de vértigo. Si a principios de semana se anunciaba la candidatura a la presidencia encabezada por Noly, al día siguiente la noticia ha sido la no continuidad, cuando en un principio estaba consolidado en el cargo, de José Pérez Herrera que ha mandado un comunicado de prensa para despedirse de toda la familia azulina.

La noticia ha corrido como la pólvora y ha causado un tremendo pesar entre los aficionados isleños, ya que se va el entrenador fetiche del San Fernando, aquel que ha conseguido hacer historia con el equipo de La Isla, ese que acumuló la temporada recién terminada la friolera de 60 puntos y que en la primera campaña al frente del equipo consiguió mantener la categoría.

Con Pérez Herrera se va uno de los entrenadores más carismáticos que ha tenido el conjunto azulino. El propio entrenador nos aclara que "no tengo equipo alguno en estos momentos, pero siento que se ha terminado un ciclo y necesito descansar para reponer fuerzas y energías de cara a seguir en este maravilloso mundo del fútbol".

Pérez Herrera se despedía de todos con un comunicado de su puño y letra que entregó a los medios de comunicación y que, a continuación, reproducimos de manera íntegra:

"Es momento de cerrar una fructífera etapa, de la cual no podía despedirme sin agradecer a tantas personas que me han facilitado y me han acompañado durante estos dos años llenos de emociones, de superaciones, de ilusiones y de sueños hechos, o casi hechos, realidad. Ha sido una decisión dura y dolorosa pero, sin duda, justa y necesaria para todas las partes".

"Agradecer en primer lugar a aquellas personas que me dieron la oportunidad de dar el salto a la Segunda División B, que aunque al inicio no saliera como nos hubiera gustado sí pusieron su granito de arena para lo que luego se fue convirtiendo".

"Agradecer a esos directivos y colaboradores por pintar de colores ilusionantes un episodio negro e incierto, ellos salvaron el futuro del club y le dieron estabilidad en un ejemplo de trabajo y esfuerzo altruista, solo por dar continuidad y vida a su sentimiento azulino, les deseo lo mejor para ellos".

"Agradecer a la afición, a esa que siempre estuvo a la altura y creyó en nosotros, esa que nos cogió de la mano y empujó en los difíciles momentos, con la que disfrutamos y compartimos los buenos y, sobre todo, valoró y agradeció siempre nuestro esfuerzo".

"Agradecer a José Manuel Gallardo, jefe de prensa su profesionalidad y humildad, con tu juventud y ganas se te depara un gran porvenir. Echaré de menos nuestros debates sobre táctica".

"Agradecerles al resto de medios de comunicación de La Isla el trato cercano y empático. Sois algo más que periodistas para vuestro equipo. Gracias por vuestro afecto y cariño".

"Agradecerles a nuestros tres utilleros, Jesús, Abuelo Nene y Kiko, su servicialidad siempre a disposición del equipo".

"Agradecer al grupo de trabajador@s de coordinación y de mantenimiento de Bahía Sur las facilidades y la flexibilidad para el uso de las instalaciones".

"Agradecer a todo mi cuerpo técnico (Nono, Txema, David Rodríguez, Buyo, David Valle, Ati, David Guimerá y Paco Cardoso) su fidelidad plena, por ser un apoyo constante, por compartir sus ideas, opiniones y conocimientos, y por compaginar sus asuntos laborales con las necesidades del equipo de manera tan profesional".

"Y por supuesto, agradecerles a los principales protagonistas de esta historia, a mis JUGADORES, a todos los que me acompañaron en este periodo de dos años, porque lo dieron todo por el club y por el equipo, porque consiguieron los objetivos marcados con creces a pesar de las adversidades y dificultades continuas, porque confiaron en nuestra idea y formas y porque respetaron cada una de nuestras decisiones. Sois muy grandes".

"Me marcho pleno, porque me sentí querido y valorado en todo momento, porque una parte de mí será siempre cañaílla y porque me sentiré siempre orgulloso por haber pertenecido a una etapa histórica para este club; y tranquilo porque en este momento solo el desgaste emocional de estas dos temporadas son los motivos para dar un paso al lado en este proyecto".

"GRACIAS SAN FERNANDO!! HASTA PRONTO!!"