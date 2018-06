Piñero "Estoy con la ilusión de un niño pequeño"

Alberto Piñero llega al Xerez club Deportivo "con la ilusión de un niño pequeño". Así se expresaba el centrocampista jerezano de 31 años en su presentación como nuevo futbolista azulino en la rueda de prensa celebrada en la sede de Asociación Xerecista.

Vicente Vargas, director deportivo del XCD, presentó al jugador, al que tuvo a sus órdenes en el Xerez juvenil "hace ya muchas temporadas". Vargas explicó que Piñero es un futbolista "técnicamente muy bueno, capaz de jugar en cualquier puesto de la delantera e incluso en el centro del campo. Es un futbolista técnico, habilidoso, bueno en el uno contra uno y que viene con muchísimas ganas; parece que vive una segunda juventud y viene para devolver al Xerez donde se merece. Por su trayectoria y experiencia y saber estar en el campo nos puede aportar muchísimo".

El futbolista, por su parte, señaló que "me siento como en casa; siempre la ha sido, la verdad. Empecé aquí desde pequeño, la infancia nunca se olvida y todo lo que me ha dado el fútbol ha sido gracias a las raíces que tengo del Xerez. Salí y volví al cabo de un tiempo al Xerez B y aquí estamos de nuevo, con la ilusión de un niño chico. Aunque tengo 31 años, en el campo me encuentro como si tuviera 18".

Piñero, que ha firmado por una temporada, va a coincidir en el vestuario con futbolistas con los que ya ha estado, algo que considera bueno porque "pasan los años, nos volvemos a reencontrar y es bonito saber que estamos todos jugando y dando guerra. Es una alegría coincidir y además con futbolistas muy contrastados".

El centrocampista atesora una gran experiencia en la categoría y pasa de luchar por la permanencia con su anterior club, el Guadalcacín, a hacerlo por estar arriba: "La experiencia se nota mucho en estas categorías; la tranquilidad de que no te pesen los partidos, los nervios y saber darle ese tiempo a los encuentros. Son ya diez temporadas y ésta va a ser la undécima en Tercera. El Guadalcacín, por el club y por todo lo que le rodea, es un club humilde y luchábamos para salvarnos, que para nosotros era como un ascenso. Estar ahora aquí en un equipo con el que nos vamos a meter sí o sí arriba o al menos luchar es una ilusión bonita".

La Tercera División se presenta apasionante con equipos como el Algeciras, Ceuta, Córdoba B, Écija, Betis Deportivo, además del Xerez DFC y el Guadalcacín que le añadirán la salsa picante en lo local. Piñero asegura que "siempre he dicho que me gusta enfrentarme a los mejores porque se aprende más y estás más en tensión. Muchas veces esa relajación que hay cuando te enfrentas a los de abajo es muy peligrosa. Me gusta una Tercera así". Y del equipo que se está formando, apuntó que "se está haciendo una competencia muy bonita y el que juegue será porque se lo merece. Esta temporada se prevé larga porque hay muchos equipos y siempre es bueno tener una plantilla de la que disponer porque luego vienen miles de circunstancias y hay que estar preparado para ello". Sí palpa esa ilusión que está despertando el equipo: ilusión "Estoy un poco desconectado de las redes sociales pero sí es verdad que por la calle se escucha eso, que al final el Xerez está ahí todavía, luchando y el año pasado ya dio ruido y este año se va a intentar hacer mejor".

El futbolista jerezano también se toma el año como un reto en lo personal después de sufrir la pasada temporada con una inoportuna lesión: "El año pasado fue complicado porque tuve una lesión en una rodilla que me tuvo un tiempo fuera, y después con el trabajo no lo pude compatibilizar mucho con el fútbol, entrenaba poco y no estaba preparado. Gracias a Dios, ahora tengo un poco más de disponibilidad y hay que prepararse no al cien sino al doscientos por ciento".