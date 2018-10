Portería a cero y empate

El Xerez Club Deportivo no pudo estrenar la nueva era de Antonio 'Nene' Montero con una victoria aunque al menos rescató un punto en la visita a Palmones, feudo temporal de la Unión Deportiva Los Barrios por la resiembra del césped del San Rafael.

Los ayer de blanco apenas tuvieron ocasiones aunque sí llegaron a perforar la meta rival en una ocasión pero el colegiado, a instancias de su auxiliar, anuló el tanto de Bruno Montelongo. El equipo azulino continua así con una racha que dura ya seis encuentros sin conocer la victoria. Los xerecistas suma ocho puntos, los mismos que Los Barrios, equipo que marca la zona de descenso de la categoría.

El partido comenzó con poco ritmo, con dos equipos más preocupados por defender su portería que por buscar las acciones ofensivas en el área rival. Fue un primer tiempo de toma y daca con pocas ocasiones de gol aunque las dos más claras fueron de los de casa. A pesar de ello, los primeros en disparar fueron los jerezanos. Fue en el minuto 7 en una falta ensayada en el lateral del ataque que acabó con un barullo en el área en la que finalmente Quirós lanzó desviado. La réplica barreña no tardo en llegar. En el 11', tras un saque de banda de Gonzalo Almenara, Facu peinó hacia atrás y Javi Forján, con todo, remató de cabeza e hizo volar a Fran, que evitó el 1-0. Magistral intervención del guardameta visitante ante una de las ocasiones de gol más peligrosas del partido.

Dos minutos después el cuadro de Antonio 'Nene' Montero, que no pudo sentarse en el banquillo debido a que el club no ha finiquitado a Juan Pedro Ramos, pidió penalti por unas manos del debutante Bonaque a tiro de Quirós, pero el colegiado del encuentro, Manchón Muñoz, no estimó voluntariedad.

Durante varios minutos el juego se volvió insulso, de aquí para allá y sin un dominador claro aunque los de casa trataban de controlar algo más aunque, eso sí, sin pisar la portería defendida por el arquero Fran. Hasta el 33' no se vio el siguiente intento de gol. Fue a pies del mexicano Alan que, tras varios amagues, disparó desde fuera del área alto por poco.

La oportunidad más clara del choque en este primer periodo llegó en el 34'. Tras un centro de Biri, el balón superó a Fran y Dani, en línea de gol, evitó el tanto cuando Forján ya se relamía para machacar e inaugurar el marcador.

De nuevo estos tres protagonistas se dieron cita en el 40'. El jerezano Biri de nuevo puso el balón en el área, el de La Barca remató con la testa y el cancerbero, bien posicionado, atrapó el esférico. Así se llegó al fin de los primeros cuarenta y cinco minutos con acciones para los dos equipos y con un Xerez que mejoraba algo su imagen en comparación al juego mostrado en las anteriores jornadas disputadas.

Tras el paso por los vestuarios, los visitantes salieron bien al terreno de juego y dispusieron incluso de una buena ocasión para inaugurar el electrónico con un centro-chut de Quirós desde casi medio campo que Zamora tuvo que enviar a córner metiendo la manopla a la altura del larguero. Buena intervención del exarquero del Xerez CD, que hasta el momento no había tenido que ejercitarse mucho. Hasta el 66' no hubo una nueva jugada de peligro. Javi Forján sacó una falta en el vértice izquierdo del área visitante y Fran, con bastantes apuros, evitó junto al palo el primero de la tarde. Eran los mejores minutos de la UD Los Barrios, que veía cómo el Xerez CD se defendía como podía para evitar las embestidas locales.

Justo cuando mejor estaba el cuadro local, llegó la acción más peligrosas de los xerecistas. Fue en el 73' y a balón parado. El Xerez anotó pero la diana del uruguayo Montelongo no subió al marcador por fuera de juego algo ajustado. De nada valieron las protestas.

Ya en el tramo final, la Unión se estiró en busca del triunfo y éste pudo llegar en el 87' pero la chilena de Álex Guti se fue fuera por poco. Así acabó un encuentro donde el resultado se puede considerar justo y con los dos conjuntos pensando en la jornada de mañana domingo.