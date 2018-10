Del Potro se rompe la rótula y podría decir adiós a su carrera

Cuando protagonizaba una de sus mejores temporadas en el circuito, Juan Martín del Potro recibió la peor de las noticias: tiene una fractura en la rótula de la pierna derecha por la caída que sufrió hace una semana en el torneo de tenis de Shanghai.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente", señaló el número cuatro del ranking en un comunicado dado a conocer por su equipo de comunicación. "Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", dijo el argentino, campeón del US Open 2009, tras realizarse el sábado unos estudios para determinar el alcance de la lesión.

Del Potro utilizará una férula en la zona mientras sigue el reposo indicado por los médicos. Según informó su equipo, en "los próximos días se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva".

Si bien no hay plazos oficiales, todo indica que Del Potro no volverá a jugar en 2018 y que necesitará un largo periodo de recuperación. Fuentes del equipo del tenista le confirmaron a dpa, asimismo, que el sudamericano no se someterá a una operación.

El argentino, que estaba viviendo una de las mejores temporadas de su carrera, no podrá jugar así en noviembre el Masters de Londres, al que iba a regresar tras cinco años de ausencia.

Se perderá igualmente los torneos de Basilea (a partir del 22 de octubre) y de París (desde el 29), que también tenía previstos en su calendario.

La fractura llega en un muy buen año para el tandilense, que ganó los torneos de Indian Wells y Acapulco, llegó a las semifinales de Roland Garros, a los cuartos en Wimbledon y alcanzó la final del US Open ante el serbio Novak Dojokovic.

El mes pasado, además, había saltado al tercer puesto del ranking, su mejor posición histórica, después de haber sido cuatro del mundo dos veces, justo antes de las lesiones en sus muñecas.

Del Potro se lesionó el jueves en su encuentro de octavos de final de Shanghai ante el croata Borna Coric. El argentino tropezó al final del primer set y cargó todo el peso sobre la rodilla derecha.

Intentó seguir tras ser atendido por el médico del torneo, pero finalmente abandonó cuando Coric se apuntó el primer set por 7-5.

Más allá del calendario, la lesión supone un nuevo golpe en la carrera de Del Potro, quien debió someterse en el pasado a tres operaciones en la muñeca izquierda y una en la derecha.

Esos problemas físicos estuvieron a punto de retirarlo, pero Del Potro volvió con fuerza desde 2016, en un regreso que mezcló paciencia, inteligencia y un progreso paulatino y constante.

El primer hito en ese regreso fue en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando logró la medalla de plata tras anotarse triunfos sobre Djokovic y Rafael Nadal.

Luego llegó la ansiada Copa Davis con Argentina, la consolidación en el circuito y, ya este año, victorias de peso como frente al suizo Roger Federer en Indian Wells, el primer título de Masters 1000 de su carrera.

Pero justo cuando parecía más consolidado, con las lesiones ya superadas, el físico vuelve a martirizar a Del Potro, que tendrá que luchar una vez más, como tantas veces otras en su vida, para recuperarse.