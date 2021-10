La Pradera Hípica pasará a llamarse el lunes Laura Delgado 'Bimba'

La Pradera Hípica de Chapín pasará a llamarse Laura Delgado Dueñas 'Bimba' el próximo lunes día 18 a las seis de la tarde en un acto en el que estará presente la jerezana internacional con España y una de las pocas jugadoras profesionales del mundo, que repite experiencia esta temporada en el Exeter Chief inglés.

El Ayunamiento anunció el pasado mes de mayo que las instalaciones pasarían a llevar el nombre de esta jerezana por su entrega a este deporte, valores, espíritu de superación y trayectoria.

Bimba se muestra orgullosa y encantada y asegura que siente "una alegría especial, algo impensable para mí se hace realidad, llega el día en el que el lugar donde me desarrollé como deportista, donde se comparte mi pasión por el oval y donde todos mis paisanos van a disfrutar y practicar deporte va a llevar mi nombre".

Además, resalta: "Para mí, este reconocimiento otorgado por mi ciudad es un gran honor, que valora mi carrera deportiva, pero sin duda, para mí este reconocimiento es otro galardón para nuestro rugby, ya que sin cada una de mis compañeras, entrenadores y el trabajo que se hace desde los pequeños clubes yo no podría ni jugar ni tener la suerte de conocer este deporte y menos crecer y llegar a ser deportista profesional".

Por último, quiere invitar a todos al homenaje. "Es un momento especial que me gustaría compartir con todos y os envío con mucho cariño ovalado la invitación al acto".

Bimba se llevará una alegría después de no haber conseguido con España a finales del pasado mes de septimbre otro de sus sueños, la clasificación para el Mundial de Nueva Zelanda. 'Las leonas' cayeron de forma abultada frente a la potente Italia en Parma por 34-10 en el decisivo 'win or go home' que decidía plazas europeas para la cita mundialista.