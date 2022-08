El Premio Diputación de Cádiz, para Diego Sarabia con el caballo 'Star of Bengal'

El caballo 'Star of Bengal', con la monta de Diego Sarabia y de la cuadra Río Cubas, se ha impuesto este miércoles en el Premio Diputación Provincial de Cádiz, prueba más destacada de la segunda jornada del primer ciclo de la 177 edición de las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar, otra jornada con excelente climatología, buen ambiente y mucho público. Era la tercera carrera del día, con 8.500 euros en premios, un recorrido de 2.000 metros y 4 caballos participantes.

El ganador de la primera carrera, Premio Hipódromo de San Sebastián, con una dotación de 6.800 euros, sobre una distancia de 1.400 metros y con cuatro participantes, fue 'Dimax', montado por Claudia Tena, de la cuadra Los Niños.

La segunda prueba, Premio Distribuciones Cuevas, con 7.140 euros en premios, sobre una distancia de 1.800 metros y 6 participantes, tuvo un doble ganador, 'Mauro', con la monta de Ricardo Sousa de la cuadra Mallow Gran Canaria, y 'Percy Green', con Raúl Ramos de la cuadra Zacarías Sarmiento. El empate entre los dos caballos no pudo resolverse en la foto finish, por lo que ambos ganadores se repartieron el premio.

La cuarta carrera, Premio Ciudad de Sevilla, repartió 6.800 euros en premios y contó con ocho caballos que recorrieron 1.800 metros. Venció 'Kosciuszko' con Borja Fayos de la cuadra La Mata.

Este jueves se disputará la tercera y última jornada del primer ciclo de las carreras en Sanlúcar, con tres carreras en liza.