Primera cita para el Guada de Rivas

El equipo de Javi Rivas tiene hoy su primera prueba de la pretemporada frente al filial del Atlético Sanluqueño en el Fernández Marchán. La cita será a partir de las ocho de la tarde y el entrenador tiene previsto ir viendo a todos sus futbolistas.

Rivas no podrá jugar con dos onces diferentes en cada mitad porque su plantilla corta no se lo permite, pero espera poder ver en acción a todos sus futbolistas para poder evaluarlos, pero es complicado que algunos de los futbolistas complete los 90 minutos porque, según dice el míster, "aún es pronto". Tras una semana de entrenamientos, el técnico se ha llevado una grata sorpresa con la mayoría de sus futbolistas. "Después de casi dos meses sin competir me he encontrado con un ramillete de chavales jóvenes con muchas ganas de agradar. Estoy muy contento porque son muy competentes".

En el club siguen a la espera de redondear la plantilla con, al menos, un par de fichajes. Desde el primer día son varios los futbolistas que entrenan a prueba con el equipo pedáneo en busca de una ficha en el primer equipo.