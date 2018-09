Ronaldo Nazario ya es propietario

Por fin para el Valladolid la vida es bella. El ciclón Ronaldo Nazario, nuevo propietario del club, llega en el mejor momento para la entidad, con el primer equipo recién ascendido a la Liga Santander de la mano de un entrenador con sobrada capacidad, una plantilla modesta pero unida, y una ciudad entregada a su equipo, además de un saneamiento económico que el club alcanzó con el ascenso.

Al parecer, Ronaldo, que se ha hecho con el 51% del club, prefiere de momento quedarse en un segundo plano, como presidente del Consejo de Administración, mientras que Carlos Suárez llevará el día a día del club y seguirá ejerciendo como presidente representativo. Esto garantiza, en cierto modo, una línea continuista y una transición amable y tranquila.

Suárez había asegurado en muchas ocasiones que no estaba dispuesto a consentir que el Valladolid se quedara en manos de cualquiera y es obvio que ha debido ver algo más que dinero para dejarlo en manos del brasileño.

No era exactamente así como estaba prevista la operación, al menos en los tiempos. El interés de Ronaldo por el Valladolid trascendió a finales del pasado mes de mayo en medios brasileños, pero en aquel momento el equipo estaba en Segunda División y fue desmentido por el propio Carlos Suárez. El ascenso, casi inesperado, supuso una bocanada de viento a favor para la transacción.

Sin embargo, la llegada del carioca no va a suponer a corto plazo un cambio drástico en la estructura de la entidad. Suárez se quedará Miguel Ángel Gómez, director deportivo y, lógicamente Sergio González seguirá como entrenador, ya que es el gran hacedor del equipo que ahora está en Primera.

El vigente Valladolid cuenta ahora con un gran potencial, jugadores de la cantera que apuntan a futbolistas grandes y una ciudad entregada a la que ha habido que poner un limite de 20.000 abonados, ya que el estadio José Zorrilla empezaba a quedarse pequeño.

Aparece, además, en este momento como un club saneado en lo económico fruto del ascenso y de la salida del concurso de acreedores. Atrás quedaron los tiempos de incertidumbre y de administrar la escasez y la miseria.

Así las cosas, el Valladolid era un club muy apetitoso que lo tenía todo para ser objeto de un cambio de manos después de haber vivido años en la referida miseria económica y en Segunda.

A partir de ahora cambia todo, el planetablanquivioleta giró y el sol le pega de lleno en el rostro. La llegada de El Fenómeno pone el foco sobre el Valladolid y sobre la ciudad, como reconoce el propio alcalde, Óscar Puente.

Y eso que Ronaldo no se mostró mucho. Casi nada. Interpelado por la opción de devolver al equipo a competiciones europeas, aquel Europucela al que él se enfrentó, solamente ha hablado de "trabajo y trabajo". Ha dicho que antes necesita "el apoyo de la gente" para lograr objetivos mayores en una respuesta que recuerda, y mucho, a su época de jugador con esas bicicletas que le permitían salir indemne por donde él quería.

No obstante, es obvio que lo económico también se verá muy reforzado porque Ronaldo tiene un notable poder adquisitivo, aunque el ex jugador brasileño no desembolsará de golpe el importe íntegro de la operación.

En definitiva, que el futuro del club vallisoletano, si esta temporada se logra la permanencia, aparece muy despejado y lleno de posibilidades que ahora se abren.