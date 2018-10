Propósito de enmienda en el Industrial

La derrota del pasado domingo ante el Algeciras B trajo consigo una amarga desilusión en el seno del Jerez Industrial, no tanto por el hecho de la derrota en sí sino por la pobre imagen que el equipo blanquiazul ofreció en los primeros 45 minutos del encuentro. El propio Paco Cala, entrenador industrialista, no dudó en afirmar que "hicimos el ridículo" al tiempo que afirmaba que se tomarán medidas al respecto.

Días después del encuentro y con tiempo para analizar lo sucedido en La Menacha, Jesús Vega, capitán de la plantilla del Jerez Industrial, ha querido dar la cara para transmitir un mensaje de tranquilidad a la parroquia blanquiazul. En este sentido, para el centrocampista jerezano, que inicia su tercera temporada como jugador industrialista, no cabe duda que "aunque iniciamos bien el partido, a raíz del primer gol del Algeciras perdimos el control del partido y completamos un primer tiempo lamentable. Reconocemos que no estuvimos a la altura de la entidad y del escudo que defendemos. A pesar que durante la semana preparamos el partido con intensidad y conociendo las dificultades que podría plantearnos el rival, salimos al terreno de juego con exceso de confianza y quizá eso fue lo que nos lastró en el primer tiempo".

No podemos volver a ofrecer esa imagen, lo lamentamos y pedimos disculpas a la afición"Nos levantaremos más fuertes y vamos a derramar hasta la última gota por llevar al club donde merece"

Sobre las causas que pudieron provocar ese exceso de confianza, el capitán blanquiazul opinaba que "realmente es difícil de explicar ya que el cuerpo técnico nos hizo hincapié durante toda la semana que debíamos competir al máximo si queríamos conseguir los tres puntos en juego. Quizás inconscientemente pensamos más de la cuenta en que nos enfrentábamos al colista de la categoría y que no había conseguido puntuar en las cuatro jornadas de liga disputadas y eso nos hizo bajar el nivel competitivo".

Sobre las duras declaraciones del míster al termino del encuentro, Vega no duda en señalar que Paco Cala "tiene toda la razón del mundo. Cuando trabajas con la intensidad que lo hace nuestro cuerpo técnico en cada sesión de entreno para preparar los partidos y ofrecemos la imagen del pasado domingo es normal que esté enfadado".

Pero como se suele decir, agua pasada no mueve molino y en ese sentido el capitán del Jerez Industrial asegura que "los jugadores hemos hablado y somos conscientes de que no podemos volver a ofrecer esa imagen. Lo lamentamos profundamente y por supuesto que queremos pedir disculpas a nuestros aficionados. Pueden estar seguros que no volverá a repetirse algo así y que vamos a redoblar esfuerzos para llevar al equipo donde se merece. También queremos disculparnos con la directiva porque trabajan a destajo para que estemos en las mejores condiciones posible y no les hemos correspondido en la misma medida".

Por último, Vega se despide asegurando que "vamos a levantarnos más fuertes de esta situación. Estamos convencidos de que lo sucedido el pasado domingo nos servirá como lección de cara al futuro y como punto de inflexión que rompa la dinámica negativa de los dos últimos encuentros. En el vestuario somos una gran piña y vamos a muerte con el cuerpo técnico. Que no le quepa duda a nadie que nos vamos a levantar más fuertes que nunca de esta situación y que vamos a derramar hasta la última gota de sudor por llevar al club donde se merece".