Prueba de fuerza para el Jerez Industrial en Trebujena

El Jerez Industrial afronta una auténtica prueba de fuego el domingo por la tarde en el Antonio Temblador 'Barrios', donde se medirá a un Trebujena que solo ha perdido un partido esta temporada -la visita al Recre Portuense- y que marcha segundo en la tabla con siete puntos más que los blanquiazules. Pero la racha de los rojillos, con ocho victorias y una derrota en las últimas nueve jornadas, no arredra a los industrialistas, que visten la piel de cordero -hasta Paco Cala da como favoritos a los locales- decididos a ser un lobo en el terreno de juego.

En efecto, el entrenador del Jerez Industrial ha señalado esta semana que "el domingo tenemos enfrente a un equipo que es favorito ante nosotros. Es un partido muy parecido al del Balón o Guadiaro, de briega, de trabajo, de saber esperar nuestro momento y, si no llega, hay que estar atrás bien situados porque es un equipo que tiene 'flor', que está en un buen momento. Tenemos que estar tranquilos: sabemos cómo juegan y si llega nuestro momento, aprovecharlo; y si no nos llega, pues que no lo aproveche el rival".

Bloc de notas Medio día del club. El Trebujena ha fijado el partido con el Industrial como 'medio día del club', con los siguientes precios: abonados, 3 €; general, 5 €; jubilados, 3 €; jóvenes, 2 €. Además, en el partido actuará el coro trebujenero 'Aires del Guadalquivir' y el equipo juvenil ofrecerá el trofeo de campeón de liga 2017-18. Ponda y Lolo, bajas. El Trebujena tiene las bajas de Ponda y Lolo, ambos sancionados. José Luis Huerta Otero, entrenador rojillo, ha convocado a Álex, Jota, Fali, Kevin, Jorge, Juan Caro, Juanjo, Miguel Ángel, Ángel, Gabi, Juanmi, Abraham, Tito, Rubén, Ismael, Peru, Josan y Juli. Reforma del campo. El Trebujena anunció que el Antonio Barrios 'Temblador' será remozado durante las Navidades con una inversión que rondará los 100.000 € y consistirá en la sustitución del césped, pintado en general y reforma de la tribuna.

En envite cierra la primera vuelta de la competición y abre el paréntesis navideño, porque la liga ya no vuelve hasta el 13 de enero, cuando los industrialistas visitarán al Ubrique. Para el equipo blanquiazul el objetivo no es otro que despedir 2018 dando un golpe encima de la mesa ante un Trebujena que solo ha cedido un punto en el Antonio Temblador, el empate ante el Balón. Los otros siete partidos en casa los cuentan por victorias los trebujeneros.

Paco Cala, preparador industrialista, ha incluido en la lista de convocados a Corral, delantero recién fichado y que viene a añadir pólvora al ataque blanquiazul, privado de un Pascu que cumple el segundo de sus cinco partidos de sanción. No está Rober entre los 18 citados, que son Fabio y Adri; Álex Rodríguez, Raúl, Vega, Dani, Selu, Nando, Güiza, Castro, Domingo, Maqueira, Manolo, Barrera, Falcón, Román, Salvi y Corral.