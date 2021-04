El Puente Genil, tercer rival de Xerez DFC y Xerez CD en la fase de ascenso

El Salerm Puente Genil se ha metido 'in extremis' en la fase de ascenso a la 2ª División RFEF y será el tercer rival de Xerez DFC y Xerez CD. Los pontaneses necesitaban ganar al Sevilla C y que no lo hiciera el Córdoba B o bien empatar y que el filial cordobesista perdiese contra el Pozoblanco. Al final, el equipo de Diego Caro se ha impuesto con un gol de Ezequiel Lamarca al filial sevillista y el Córdoba B, tras ir ganando 0-2, ha caído en Pozoblanco (3-2).

El equipo pontanés no sólo se mete en la fase de ascenso sino que además lo hace ocupando la quinta posición y desplazando al Ceuta hasta la sexta plaza. El equipo cordobés termina la primera fase en su Grupo X-B tercero con 33 puntos y un coeficiente de 1,65, mientras que los caballas partirán con 29 puntos y un coeficiente de 1,61.