Qatar hace de Jerez su casa

El prestigio se consigue cuando destacas entre una multitud que ofrece lo mismo. También se alcanza la excelencia cuando todo el mundo te recuerda para bien y, especialmente, aquellos que nunca olvidan sus raíces. Este es el caso del Circuito de Jerez, que ha sido escogido por la Qatar Motorsport Academy para formar en él por unos días a sus jóvenes pilotos, gracias a la iniciativa puesta en marcha por Juan Baquero, director jerezano del trazado qatarí de Losail y el sevillano José Luis Cardoso, jefe del área de Motociclismo en la mencionada academia, que desde hoy y hasta el viernes realizarán sesiones de test en la pista andaluza con cuatro de sus promesas, con vistas a participar este año en el Campeonato de España (CEV).

Las vueltas que da la vida, Baquero que ejerció la dirección de Jerez hasta el año 2016, vuelve ahora la que fue su casa para seguir de cerca las evoluciones de los pilotos qataríes y, del mismo modo, el propio Cardoso, que también puso en marcha la escuela de este trazado andaluz. que tan buenos resultados está dando. Sin duda será curioso ver a ambos en el muro y los boxes de la pista jerezana en un papel muy distinto al que hasta hace no mucho tiempo ejercieron. "Existen varias razones para escoger Jerez como lugar de los test, tanto por la climatología, o la configuración técnica del circuito y por el hecho de que la primera carrera del Campeonato de España se celebra en Jerez a mediados de abril y nuestros pilotos no están familiarizados con la pista, además de la logística, pues no olvidemos que Cardoso Racing está prestando servicios logísticos al equipo y su sede está en Sevilla", comenta el eficiente Baquero, que ha vuelto a su tierra acompañado de Khalid Al Remaih, Vicepresidente y General Mánager de Losail Circuit Sports Club, gran apasionado al mundo del motociclismo y valedor de estas ambiciosas iniciativas.

Ni que decir tiene que en ese relevante estado del Golfo Pérsico se están tomando muy en serio la creación de cantera motociclista y Andalucía, curiosamente, tiene mucho que ver. En este sentido, el sevillano Cardoso comenta que "la experiencia de formar pilotos en Qatar está siendo muy enriquecedora y productiva. Este proyecto me atrajo desde el principio, pues era todo un reto ir a un país donde competir en moto no tenía una gran tradición. Estoy transmitiendo mi experiencia a jóvenes pilotos, de entre los seis hasta los 16 años, contamos con 75 niños y niñas de 19 nacionalidades diferentes, por lo que intentamos hacerles crecer desde cero. Me siento gratamente sorprendido por la progresión que están teniendo nuestros pilotos, pues iniciamos el proyecto a mediados de noviembre y en pocos meses la evolución ha sido excepcional, gracias a las instalaciones que hemos creado en Losail. Junto a mis preparadores, hemos conseguido que mejoren con cada entrenamiento. Poco a poco están entendiendo cómo funciona un piloto de carreras, cómo se comporta una moto en cada superficie donde trabajamos, ya sea en tierra o en asfalto. Esto se evidencia en unos progresos muy rápidos y estoy convencido de que a corto o medio plazo tendremos un campeón qatarí".

A nadie se le escapa que una potencia económica y estratégica como Qatar está apostando fuerte por el motociclismo y, en base a la perseverancia, más temprano que tarde obtendrán sus frutos. Así lo reconoce Cardoso que, aunque sólo lleva unos meses como jefe de motociclismo en la Qatar Motorsport Academy, ya observa síntomas esperanzadores: "La afición a competir en nuestro deporte está creciendo mucho en Qatar, algo está cambiando. Lo hemos comprobado en la propia academia, pues hicimos un llamamiento de lo que ofrecíamos y nos ha sorprendido la alta participación, se entregan sacrificio y en espíritu de superación. Poco a poco se están consiguiendo cosas muy positivas a todos los niveles y esto hará que pronto habrá un piloto qatarí que destaque en el Mundial de MotoGP y sería para mí muy gratificante que uno de los pilotos formados en nuestra academia logre ser una gran figura".

Con estos ambiciosos objetivos, la Qatar Motorsport Academy se llevará este año a varios pilotos de la Escuela de Jerez para que los qataríes a los que están formando puedan observar la técnica de los andaluces. Sin duda, una iniciativa a la que José Luis Cardoso da gran importancia: "En España el nivel es muy alto desde hace muchos años. Nosotros hemos formado a muy buenos pilotos que, a pesar de su corta edad, son ya un referente, ganan carreras y no dejan de destacar, por lo que muchos equipos se han interesado por ellos y seguro que van a tener un futuro prometedor. Que estos pilotos formados aquí en Jerez vayan a Qatar será positivo para ellos en su preparación invernal, antes de comenzar su temporada y, a su vez, tirarán de aquellos que están empezando en Qatar sirviéndoles de referencia”.

Esperemos pues que estos primeros pasos sean sólo el comienzo de una larga y fructífera relación que vaya a más entre Jerez y Qatar. Tiempo al tiempo…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.