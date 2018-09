Quirós: "Tenemos aún un margen de mejora grande"

Antonio 'Chino' Quirós está en racha. El centrocampista del Xerez Club Deportivo es el 'pichichi' de la plantilla tras las dos primeras jornadas de Liga disputadas. Vio puerta en el Guadalquivir frente al Coria en la jornada inaugural y frente al Salerm Puente Genil anotó el tanto del empate a uno en La Juventud y participó en la jugada que originó el tanto de su compañero Parra, que a la postre sirvió para completar la remontada y sumar la primera victoria del curso liguero.

El futbolista azulino bromeaba tras el encuentro ante los pontaneses con respecto a los dos goles: "La verdad es que me estoy equivocando últimamente y mientras sirvan estos goles para sumar puntos pues que vengan todos los que sean. Esto acaba de empezar, estamos de la mitad de la tabla hacia arriba pero cuando hay que estar ahí peleando es en enero o febrero y para eso todavía queda muchísimo", señalaba.

Quirós vio al Xerez Club Deportivo "bien en líneas generales", aunque con los lógicos desajustes de principio de temporada: "El equipo estuvo fenomenal, hicimos lo que el míster nos dijo y lo que trabajamos durante la semana y las cosas nos salieron bien. En líneas generales fue un buen partido, quizá quitando algún fallito a balón parado, que siempre nos crean mucho peligro, pero es cuestión de ir mejorando y seguir para adelante. Tenemos margen para corregir esos errores".

El futbolista está jugando en la banda derecha y se encuentra en un buen momento pero apunta que "no hay que creérselo, hay que seguir trabajando semana a semana y si puedo ayudar al equipo con algún gol pues estupendo. Prefiero jugar en esta posición pegado a la banda pero si el míster me tiene que retrasar o poner en cualquier otro sitio yo intentaré hacerlo lo mejor posible, lo importante es tener minutos".

Del gol que supuso el 1-1 comentaba que "ha sido un remate de Pedro Carrión que el portero ha rechazado y he llegado ahí y la he metido. El míster hace mucho hincapié en que el jugador de banda que no centra tiene que llegar siempre porque en esa zona siempre se genera peligro y siempre se hacen goles de esta forma, las segundas jugadas son importantes".

Por último, Quirós, que cumple en la entidad su cuarta temporada, se refirió también a la categoría, que catalogó de "muy complicada, ya están ahí equipos como el Betis B o el Algeciras. Va a ser una campaña muy difícil y ahora vamos al campo del líder. Un empatito en Sevilla estaría bien y la victoria pues mejor todavía".