Ramírez y Jerez, ¿por qué no?

¿será en Jerez donde Marcos Ramírez logre su primera victoria mundialista? El piloto de Conil corre en casa, ya ha saboreado dos terceros puestos -2018 y 2017- en el circuito jerezano y va a por todas con su nuevo equipo, el Leopard Racing, y nueva montura, de la KTM a la Honda. Hasta el momento, Ramírez ha tenido como mejor resultado el cuarto puesto de Qatar, carrera que llegó a ir liderando en las últimas vueltas, como también se asomó por la cabeza en Argentina, donde se tuvo que conformar finalmente con la novena plaza. En Austin las cosas no le fueron tan bien y tras un fin de semana complicado no pasó de la 12ª plaza. Ahora busca resarcirse con una buena actuación en casa y, por qué no, con el sueño de verse en lo más alto.

No será fácil. Las KTM han tomado posiciones en este inicio de Mundial y es precisamente el excompañero de Ramírez en el Bester Capital, Jaume Masiá, el líder del campeonato aunque con los mismos puntos (45) que Arón Canet. Lorenzo Dalla Porta, compañero de box de Ramírez, es tercero ya a 13 puntos, aunque esto no ha hecho más que comenzar.

Los dos valencianos han tenido dos días buenos y uno malo en el presente campeonato. Ambos han sumado un triunfo, Masiá en Argentina y Canet en el último gran premio celebrado en Estados Unidos; más un podio, el actual líder fue segundo en COTA y Canet tercero en Qatar, donde Masiá no llegó a completar la primera vuelta. El peor resultado del piloto del Sterilgalda Max ha sido el 12º puesto de Argentina.

Por detrás de la dupla española, otra dupla, en este caso la de los italianos Dalla Porta y Niccolo Antonelli, ambos con 32 puntos a lomos de las Honda del Leopard y SIC58 Squadra Corse, y a un punto de estos el japonés Kaito Toba, ganador en Losail y que va de más a menos: 10º en Termas de Río Hondo y cero patatero en Austin.

A partir de ahí, una ristra de aspirantes al triunfo para una carrera que, como siempre en Jerez, promete emociones fuertes, lucha codo con codo y batalla asegurada.