Repartir responsabilidades

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, quiere tratar con la normalidad de anteriores semanas a Marrufo, portero que encajó tres goles en Lebrija en su estreno como titular tras la lesión de Camacho. Para el técnico azulino subraya que "esto es un equipo, aquí nos repartimos las responsabilidades" y por eso no quiere focalizar los goles encajados en el portero como tampoco quiere hacerlo con los goles a favor en los delanteros, poniendo los ejemplos de Adrián Gallardo y Casares.

Así, en el librillo de Masegosa no está tratar de forma distinta esta semana a Marrufo y el técnico explicó que "yo lo he tratado como todas las semanas. Yo, los análisis individuales, focalizar la atención en alguien como si fuese un foco, a ver qué estás haciendo tú, yo no creo que sea bueno. Creo que lo mejor para Marrufo, y para cualquier jugador, para Adrián Gallardo también lo dije: no podemos focalizar el gol en él. Ahora no podemos focalizar que no nos metan goles en Marrufo. Esto es un equipo, aquí nos repartimos las responsabilidades y el que más tiene y el que se las come soy yo, que para eso soy el entrenador. Ese es el guión que hay y eso está ahí. Con Marrufo he hablado lo mismo esta semana que desde que lo conozco; el entrenador de porteros está trabajando sus cosas con él, lo mismo que hago yo con el equipo, él lo hace con los porteros, el juego aéreo, los pies... Lo que tenga que hacer".

Por todo eso, el preparador sevillano pide "darle más normalidad" a cualquier actuación puntual de un futbolista: "Marrufo sale en Lebrija y en el tercer gol puede estar más acertado, vale. Minuto 84 y tal, tampoco veo decisivo el tercer gol. En los primeros goles ¿puede hacer algo más? Sí, pero también pueden hacer algo más los defensas, los centrales y el que tiene la marca. Creo que hay que quitarle un peso de encima a Marrufo pero no porque sea Marrufo, también lo dije de Adrián Gallardo, que había que quitarle un peso de encima. Y había que quitárselo a Casares y esa mochila la tenemos que repartir entre todos. Por lo tanto, no he cambiado nada, no he tenido ninguna conversación con él a nivel emocional, ninguna...".

Aunque no en la portería -el club está buscando portero por la lesión de larga duración de Camacho pero el nuevo guardameta no estará aún en Ceuta-, el entrenador del Xerez DFC hará cambios en el equipo: "Me planteo cambiar cosas pero no por la derrota, porque como he dicho anteriormente, estoy en un constante análisis del juego, estoy constantemente analizando cómo podemos mejorar, qué podemos mejorar. Sin ir más lejos, esta semana hemos incidido en el tema del balón parado, espero que se demuestre que hemos mejorado un poco en esa situación. Sí que va a haber cambios en cuanto a esas cosas pero no es algo extraordinario después de una derrota, lo que pasa es que cuando se viene de una derrota a lo mejor la gente espera más eso, y cuando se va ganando los cambios son más pequeños. Pero ya digo que nuestro propósito es cada semana intentar mejorar, independientemente de que se gane o se pierda. Y si para eso hay que hacer cambios, se hacen".

También hay que tener en cuenta que el Xerez DFC inicia un ciclo de tres partidos en apenas ocho días -Ceuta el domingo, Guadalcacín el viernes y Algeciras el domingo 14-, lo que aconseja dosificar esfuerzos: "Sí, pero no en este. Donde realmente se va a modificar es en los partidos de viernes y domingo. Porque de domingo a viernes hay un tiempo importante para la recuperación pero sí que esos dos partidos se van a gestionar de manera completamente distinta a que si fuese de domingo a domingo".