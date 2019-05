Rins y la presión positiva

"Mola llegar al primer gran premio europeo y, además, aquí en Jerez habiendo ganado". Álex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) llega a Jerez tras ser el más listo de la clase en Austin. El piloto español aprovechó la caída de Marc Márquez y se impuso a Valentino Rossi en la lucha por el triunfo en el GP de Las Américas. "He visto unas cuantas veces la carrera, yo diría que unas cinco o seis nadie me las quita", reconoce el piloto catalán con respecto a su primera victoria en MotoGP, añadiendo que "es increíble, al final la carrera fue genial, al principio sufrí un poco, pero luego di un paso adelante y cuando estaba a un segundo o segundo y medio de Valentino lo único que se me pasaba por la cabeza era tirar, tirar y no dejarle escapar".

Rins, además, quiere pasar página tras los negativos precedentes en el Gran Premio de España: "En 2017 me quedé fuera por una lesión y el año pasado me caí temprano, pero hemos rodado mucho en los test". En definitiva, Rins dice estar "preparado y el equipo también. El objetivo es el mismo, estar delante, tratando de luchar por ganar la carrera y, si no se puede, quedar lo más delante posible". Y es que el de Suzuki espera un fin de semana "con mucho calor. Estamos un poco a la expectativa para ver cómo estará la pista con este asfalto nuevo A simple vista se ve bien y sin muchos baches. El nivel de adherencia no sabemos cómo será. Seguro que será una carrera rápida, como muchos pilotos".

"Sí que es verdad que ahora me ponen más en las papeletas para ganar el campeonato, pero yo me siento como siempre, preparado y con una moto ganadora", reconoce. Una situación que no va a significar una carga de presión para el de Suzuki. "Me lo tomo como una presión buena, positiva. Al final, si me ven candidato al título es porque estamos haciendo las cosas bien".

Valentino Rossi, por su parte, recuerda su paso en las últimas temporadas por Jerez: "Jerez siempre me ha gustado, en el pasado hice muy buenas carreras. En 2017, llegué en cabeza del Mundial y estaba casi seguro de ir fuerte, porque lo había sido en las tres primeras carreras, y, en cambio, aquí empezó nuestro calvario técnico y de resultados". Por ello, el veterano piloto italiano tiene claro que el objetivo "es lograr los puntos el domingo y ver si la mejoría de las primeras carreras también se produce aquí porque esta es una de las pistas más difíciles, donde los problemas que nosotros tenemos se amplifican. En los últimos años, nos ha costado mucho. Hay que trabajar y ver si somos un poco más competitivos". Por último, Rossi se apunta también a la incógnita del nuevo asfalto del trazado jerezano: "Es verdad que el asfalto es nuevo en más de la mitad de la pista, con lo que quizá eso sea otra incógnita. Podría haber más agarre y para mí eso podría ser mejor".

Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) llega confiado al Gran Premio de España, pero expectante por conocer cuál será el rendimiento de su moto con el nuevo asfalto. "El año pasado se me dio muy bien la carrera aquí, tenía más ritmo que los años anteriores, pero éste año hay asfalto nuevo y veremos si nos afectará de manera positiva o negativa", reconoció el italiano, quien añadió que "va a ser diferente, porque el nuevo asfalto será crucial y no podemos saber qué nos deparará la carrera, pero no sé por qué no iba a tener el mismo ritmo que el año pasado".

El piloto de Ducati dijo estar "satisfecho de haber llegado a Europa en esta situación, como líder, porque al contrario que otros años creo hay más pilotos que luchan por el campeonato, no sólo Márquez y yo, va a estar mucho más apretado y yo me siento más confiado", dijo.

Más positivo se mostraba Jack Miller (Pramac Racing) tras conseguir su segundo podio en la categoría reina, el primero desde hace casi tres años (Assen, 2016): "Fue un gran logro. El otro podio fue en condiciones húmedas y no sentía tanta alegría. Tener un podio en condiciones secas ha sido fantástico". "Me siento muy confiado, hemos sido fuertes en las carreras anteriores", expresó Miller.