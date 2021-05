El Jerez Industrial ya está clasificado para la final por el ascenso a División de Honor se se disputará el próximo 20 de junio -si la Federación no adelanta la fecha- contra el Balón de Cádiz. Los blanquiazules vivieron un domingo emocionante con el homenaje a Pedro Garrido y los jugadores pudieron brindar la victoria y la clasificación a sus familiares.

El equipo de Javi Rivas sólo conoce la victoria en la fase de ascenso del Subgrupo 2 (seis contando con la del último partido de fase regular contra el Xerez DFC B) y están en un gran momento de forma. Este fin de semana no hay jornada y no será hasta el 30 de mayo cuando pongan fin a la fase con la visita al Chiclana Industrial, intrascendente a efectos clasificatorios.

El técnico, muy emocionado, apuntaba tras el partido que "a los chavales es para ponerles un monumento después de la situación que hemos vivido esta semana. Ha sido una semana muy difícil para todos y en el campo se han visto reflejadas todas esas emociones que hemos tenido desde el lunes. Era muy complicado jugar un partido, lo hemos ganado y a ver si podemos dar el pasito definitivo por la entidad y por Pedro. En el vestuario, tanto las chavales como yo estábamos todavía en estado de shock porque aunque han pasado varios días la situación era difícil de digerir".

El Industrial retomará el trabajo el miércoles tras dos días de descanso y el fin de semana también será de asueto al no haber liga. Otra semana de parón que Rivas apunta que "no favorece ni a nosotros ni al fútbol en general porque de aquí a la final va a pasar casi un mes. Estos chavales empezaron a entrenar en julio, van a estar casi un año. Esto de los parones lo habrán hecho con la mejor intención del mundo pero no favorece a nadie", explicaba.

El club está a 90 minutos de poder dar por fin el salto de categoría, algo por lo que Pedro Garrido y su junta directiva lleva años luchando: "Me había llamado dos o tres veces en años anteriores y se dio el momento ahora y la verdad es que si había una persona con ahínco queriendo tener al Industrial lo más arriba posible ha sido Pedro. No hay nadie que pueda hacer un comentario de Pedro que sea malo, sino todo lo contrario. Pedro siempre tenía ese saber estar con todos y si este año alguien se merece emocionalmente el ascenso, Pedro gana por goleada".