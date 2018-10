Rivas "Perdimos por deméritos nuestros"

Javi Rivas, entrenador del Guadalcacín, terminó el derbi muy enfadado con sus futbolistas y no lo ocultó en rueda de prensa. "Perder aquí por 1-0 con ellos pidiendo la hora, Heredia cambiándose de banda para perder tiempo, los recogepelotas, que han aprendido, sin echar los balones... Con el poderío que tiene el Xerez apaga y vámonos. Sólo con eso está todo dicho ya y todos sabemos el partido que se ha visto. La expulsión ha sido justa porque Rojas saca las manos, nos hemos visto con un jugador más y nuestros jugadores no han sabido leer el partido. Esto es lo que tenemos en el equipo y es lo que hay. Hemos intentado batallar, nos han metido un gol de córner vergonzoso porque no nos pueden rematar ese balón y menos Jorge Herrero. Sabíamos cómo era la jugada, teníamos todos los movimientos estudiados y nada. Falta de actitud, lo que tengo es lo que tengo y es con lo que tenemos que competir".

Rivas, lanzado, añadió: "Insisto, es lo que tenemos y hay que tirar para adelante. Aún así, un equipo con uno más no puede pasarse todo el partido sin tirar a puerta. Yo quería que tocaran la pelota cuando teníamos el balón en nuestro poder y ellos se la quitaban de encima, les quemaba a algunos chavales. Han jugado varios juveniles y lo que hay es lo que hay y no nos queda otra. Intento trabajar con lo que tenemos pero con esto no podemos seguir hacia adelante. Estamos donde nos merecemos y lo lamentables es que aquí, de haber venido con otro cualquier equipo de los que he tenido anteriormente, sin competir mucho, nos hubiésemos llevado los tres puntos".

Se quejó del gol encajado porque "Jorge era el único que lo estaba rematando todo por actitud prácticamente. Es un futbolista que se echa el equipo a la espalda, el día del San Roque les ocurrió lo mismo. Las ocasiones de ellos han sido por deméritos nuestros. La primera de Adrián Gallardo es un regalo, le regalamos el balón a Bello para que haga la jugada. Todo lo que ha hecho el Xerez, bajo mi punto de vista, ha llegado por claros deméritos nuestros".

Muy molesto, se quejó de sus jugadores: "Así no se puede seguir, ya lo he dicho más veces. Hay futbolistas que no están preparados para jugar en esta categoría. No están preparados, hay futbolistas que ya han jugado demasiados minutos en Tercera y esto o se cambia, o el equipo va a ir así. Lo lamentable de esto es que perdemos por un gol o por pequeños detalles. Nos estamos exponiendo a que cualquier día cuando se abra la lata nos metan siete u ocho goles cualquier equipo que esté bien plantado sobre el terreno de juego. Es lamentable que con el equipo que tenemos sólo nos falte un poquito, un poquito... Con un jugador más hemos intentado tocar la pelota y cuando teníamos que tener un poco de criterio no lo hemos tenido. Hay jugadores a los que les pesa el balón, que no corren, que no trabajan y eso no puede ser. Eso lo vengo exigiendo. Mi sensación es que no me podía esperar algo así. No me esperaba tener tan fácil puntuar pero es que no tenemos mimbres para construir un poquito de cesto. Con un poquito, podíamos habernos llevado algo positivo de aquí".

Bajo su punto de vista, el Guada necesita refuerzos para "poder competir porque con lo que hay no se puede conseguir. Lo dije hace dos semanas pero es complicado traer jugadores ahora y mucho menos con la economía que tiene este club. Muchas veces me da hasta vergüenza ofrecerle dinero a los jugadores, nadie viene por 50 o 100 euros con lo que se gana en Tercera y cuando estamos compitiendo con equipos con presupuestos como el del Xerez. La calidad esa se nota. Si nos llegamos a quedar nosotros con uno menos... O igual no, la semana pasada jugamos con uno menos y empatamos. Insisto, así no podemos seguir, jugando con juveniles y en el banquillo con jugadores lesionados como Galiano, Jesús, un portero vestido de futbolista, Juanma Carrasco... Hay que intentar reforzar la plantilla pero si esto es lo que quieren... Más claro no puedo hablar".