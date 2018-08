Rivas pide mucho más al Guada

A pocos días del inicio de la temporada oficial, Javi Rivas, técnico del Guadalcacín, le pide mucho más a sus jugadores. Tras el partido del pasado sábado que acabó con la derrota de los suyos frente al Rota, el técnico no acabó contento con la primera mitad que ofrecieron sus pupilos. A modo de advertencia, Rivas aseguraba que "hay futbolistas que no trabajan lo que tendrían que trabajar. Soy muy claro y se lo digo a ellos y lo digo en todos lados, para jugar al fútbol hay que tener lo que hay que tener, ser honrado, correr y trabajar e intentar dar todo lo que tiene uno. Para pasearse, mejor que se queden en casa. Aquí no se viene a echar el rato. Le echamos muchas horas a esto y aquí en casa tenemos que dar mucho más".

Y es que pese a las numerosas bajas entre lesionados y ausentes, al preparador del Guadalcacín no le gustó la forma que su equipo afrontó el choque ante un Rota que tampoco puso a sus mejores hombres de inicio. Y siempre es mejor advertir estas situaciones a tiempo. "El Rota nos superó en ganas, poderío y fuerza, parecía que el equipo de Tercera eran ellos en la primera parte. También es cierto que jugamos muy mermados y hay que tenerlo en cuenta", matizó. Así, a continuación decía estar "contento con lo que vi en la segunda parte, en la que competimos un poquito más, llevando la iniciativa del juego".

Con todo, lo que tiene a Rivas más preocupado son los lesionados y el escaso número de jugadores con el que ha tenido que afrontar buena parte de la pretemporada. En el primer aspecto, están en el dique seco hombres como Alberto Fernández, Corral, Juanma Carrasco, Rosales y Topo. El técnico poco menos que pone velas para que no se le caiga nadie más esta semana. "Casualidades de la vida, no se ha lesionado nadie en toda la pretemporada y la semana pasada en el último entrenamiento cayeron Alberto y Corral. Estamos entrenando con el freno de mano echado porque no tenemos un número suficiente de futbolistas para competir, en el momento que hay doce o catorce te quedas con los justos y hay que levantar el pistón".

Así, no duda en calificar la pretemporada de "muy atípica. Empezamos sin un equipo confeccionado. Ha habido una desbandada de jugadores, algo que es normal por la filosofía que tiene la directiva y que me parece acertada para una pedanía de Jerez, pero sí tenemos que ser conscientes de que a medida que pasaban los días los jugadores no llegaban; el Xerez CD compite en esta categoría; el otro Xerez ha subido; y si al Guadalcacín llegaban temporadas atrás 30 futbolistas a entrenar este año no lo hemos tenido. Estamos confeccionando a cuentagotas el equipo". Aún así, la filosofía de juego está clara: "Quiero un equipo aguerrido, que se haga a la categoría, que dé bocados y sea agresivo y que compita".

Y si el Guadalcacín se ha sabido reinventar cada una de las temporada cuatro temporadas anteriores, en la quinta en categoría nacional está obligado una vez más a ello con el objetivo de salvarse. "Ojalá podamos llegar al último día compitiendo, es razón de que todavía estaríamos en la pomada. Lo triste es que a falta de seis u ocho jornadas no pudiéramos competir porque no haya mimbres y el cesto no se pueda hacer. Hay que ser honesto y honrado. Quien me conoce sabe que soy una persona humilde, muy trabajador y jamás me doy por vencido pero sí es cierto que tenemos que ser conscientes de lo que hay y si viene un equipo con un presupuesto de 200.000 euros y el nuestro es de 30 o 40 eso se va a notar".

Así que la consigna es "ir pasito a pasito sabiendo lo que tenemos y trabajar mucho más, tenemos que ser honrados en el campo y que cuando nos metamos en la ducha tengamos la conciencia tranquila" porque además la categoría se las trae esta temporada. "Es una Tercera para disfrutarla, muy bonita y competitiva, con equipos muy buenos. Pienso que a cualquier jugador le gustaría estar en esta categoría" y entiende que la clave es poner "trabajo y sacrificio".