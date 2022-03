Rivas, muy tocado tras la derrota del Jerez Industrial frente al Chiclana

Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, estaba muy tocado tras la derrota de su equipo en Chapín contra el Chiclana, un resultado que aleja a los jerezanos la permanencia en la División de Honor tras sumar ocho jornadas sin ganar. El entrenador portuense, cabizbajo como todo los suyos, lamentó una derrota que se produjo en el minuto 89 de partido asegurando que "mi equipo no ha merecido tanto castigo, si alguien merecía el triunfo éramos nosotros".

El preparador blanquiazul apuntaba que "le doy la enhorabuena a mis jugadores por el derroche físico que han hecho, se han dejado la piel en el campo. Sabíamos que era un partido muy importante ante un rival directo y bajo mi punto de vista y para lo que se ha visto en el campo no hemos merecido este castigo". Se encontró, además, un vestuario tocado: "Los chavales están psicológicamente están muy afectados, el Chiclana no había llegado prácticamente a portería y que te hagan un gol así en el 89... Estaban rotos, sabían que era un partido muy importante con un rival directo".

Rivas añadía que "veíamos claro que podíamos ganar, la primera parte estuvo igualada pero en la segunda sólo ha habido un equipo. Ellos replegaban bien atrás e intentaban no cometer fallos y nosotros lo hemos intentado por activa y por pasiva, lo hemos intentado todo; ha tenido que ser en un balón parado y una caída, deberíamos haber estado más atentos y alejado la pelota. Son cosas que pasan pero no merecíamos tanto castigo, nos vamos con muy mal sabor de boca".

Ocho partidos sin ganar

Ocho partidos sin ganar y dependiendo de los resultados que se den este domingo a cinco puntos como mínimo de la permanencia, ésta está cada día más difícil. El técnico apunta que "lo triste de esto es que queda un partido menos que la semana pasada y las matemáticas son las que son, tenemos que sumar de tres en tres, no lo hacemos, en la segunda vuelta no hemos ganado y aunque somos superiores si no entra el balón...".

Incluso se plantea ya cambios en el estilo de juego: "Hay que intentar jugar un poco más directos, llegar más al área, hemos metido al final dos puntas y gente arriba, pero no podemos hacer un juego tan elaborado y de tocar tanto como hasta ahora porque vemos que cuando llegamos arriba no hay la claridad de antes, la ansiedad les puede a los jugadores, tenemos que ganar, hay que cambiar un poco".

Por último, lanzó un mensaje a la afición: "Quedan 11 partidos y el equipo es inmenso, el grupo es consciente y ahí dentro había compañeros que decían que esto lo revertimos. No nos vemos inferiores a ningún equipo y por trabajo y dejarse el alma no va a ser. Tenemos que unirnos, ir todos en la misma intención, sacar esto como sea, por horas de empeño tanto por mi parte como por los futbolistas no va a quedar. A la afición le decimos que vamos a intentar revertir esta situación. En el momento que ganemos un partido lo demás vendrá de la mano".