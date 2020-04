Romerito se queda sin debutar en el Sanluqueño y Paco Peña en el Rota

Antonio Manuel Ruiz Fernández 'Romerito' dejó el Rota en Tercera en la jornada 29ª tras golear a Los Barrios por 5-0 para ocupar el banquillo del Atlético Sanluqueño en Segunda B y con la propuesta de la Española de dar por finalizada la Liga se va a quedar sin debutar. Paco Peña ocupó su puesto en el conjunto verderón y se encuentra en la misma situación. Los dos consideran lógico dar por finalizada la temporada por el Covid-19, que no haya descensos y que se dispute el 'play-off'.

Romerito cree que "esto no tenía ni pies ni cabeza, estaba claro que no se iba a poder jugar en estas categorías después de tanto tiempo parados, no es igual entrenar en tu casa, con medios limitados y por muy bien que lo hagas todo, que el campo junto a tus compañeros y en contacto con el balón. Además, jugar a puerta cerrada no tiene sentido para los clubes, ya bastante van a perder".

Se siente "contento a medias. Es cierto que el equipo se va a salvar pero me hubiese gustado lograrlo en el campo y terminar las diez jornadas. La medida que se tome va a beneficiar a algunos clubes y perjudicar a otros y es complicado. Siempre habrá gente descontenta".

Bajo su punto de vista, "el problema se genera con el tema de los ascensos porque hay muchos equipos involucrados. De todos modos, hasta que no sepamos hasta dónde puede llegar la pandemia todo son hipótesis. Si todo esto sigue así, igual la pueden declarar hasta nula, no hay ascensos ni descensos o incluso ascender al primero que si después de tantas jornadas está ahí arriba es por algo. Opciones hay muchas, va a depender del tiempo que dure todo esto mal pero no veo mal una fase de ascenso con los cuatro primeros".

Aunque no se ha podido estrenar en el banquillo, su equipo sigue entrenando a la espera "de saber qué va a pasar realmente y de cuándo teníamos que empezar, todos haciendo el trabajo desde casa dentro de sus posibilidades. Tenemos una o dos videoconferencias a la semana y el encierro hace un poco de mella a nivel mental aunque parezca que no, es muy duro trabajar en esas condiciones y sin contacto con los compañeros".

Defendió la camiseta del Sanluqueño como jugador y tiene "ilusión por dirigir al equipo. Esta temporada no va a poder ser y a ver qué pasa en el futuro. Hay buena predisposición por las dos partes".

Paco Peña se encuentra en la misma situación que Romerito, aunque su equipo estaba fuera de todo peligro. El técnico jerezano explica que "no he sido optimista nunca, desde el principio siempre he creído que no se iba a poder jugar ni por tiempo ni por las medidas de protección. Van a dar la Liga por finalizada y es lo lógico, aunque me hubiese encantado hacerlo jugando, eso significaría además que todo esto habría pasado".

El extécnico de la cantera del Xerez y del Sevilla admite que "esto es así. Tenía muchas ganas de volver a entrenar, estaba muy ilusionado con el proyecto, podíamos haber hecho un buen papel, pero toca esperar. Creo que acabar la temporada era fundamental porque lo primero es la salud y estamos hablando de un deporte que mueve a muchas personas, no sólo a los jugadores. Habría mucho contacto diario y muchos riesgos".

Sobre la propuesta de la Española, tiene claro que "algo tenían que hacer pero todo lo que no sea acabar no va a contentar a todos,cada uno vela por sus intereses. Si hay tiempo, soy partidario de que se juegue el 'play-off' pero me temo que el estado de alarma se va a prolongar. Estamos en una situación excepcional y hay que tomar decisiones excepcionales, el problema es para los jugadores, para los técnicos, los árbitros, para la gente que está ahí y el riesgo debe ser mínimo. Hablamos de salud, que no es ninguna broma".

Paco Peña considera que "jugar cada 72 horas, que era una de las opciones que se barajaba, en Tercera es muy complicado. En el Rota, por ejemplo, casi todos los jugadores trabajan y con la situación que hay cómo pides permiso a la empresa. Es una papeleta complicada. Reduce mucho todo el sistema de ascensos por grupos y a eso sí puede dar tiempo".

Ante el precipitado final de temporada aún no le ha dado tiempo "a pensar en qué va a pasar la próxima campaña. El Rota me comentó que contaba conmigo y la predisposición es buena por las dos partes. Primero tenemos que ver cómo acaba todo esto".