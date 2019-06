Romerito renueva por el CD Rota tras conseguir el ascenso

Antonio Ruiz 'Romerito' se ha ganado la renovación por el CD Rota tras completar una excelente temporada, que ha terminado con el ascenso del equipo verderón a Tercera División dos décadas después. La entidad confía en él para liderar el nuevo proyecto y ha hecho oficial su continuidad tras unas negociaciones rápidas pero con condiciones.

El técnico sevillano llegó al conjunto roteño hace dos campañas. Se estrenó a mitad del curso 17/18, cuando el plantel se encontraba en una delicada situación tras la dimisión de Paco Corbeto a finales del mes de octubre. Realizó una segunda vuelta impecable y eludieron el descenso a Primera Andaluza. Ese trabajo le sirvió para continuar al frente de la nave en la 18/19.

El ejercicio que acaba de finalizar, con un presupuesto muy alejado de los que han manejado los equipos importantes de División de Honor y con múltiples problemas por la falta de recursos a todos los niveles, ha firmado un histórico ascenso que "pocos esperaban pero en el que tanto mi cuerpo técnico como yo confiábamos porque veíamos trabajar a los jugadores".

Reto complicado "Hemos dedicado muchas horas de trabajo a este proyecto, los futbolistas merecían subir más que nadie"

Romerito se muestra orgulloso del papel que han realizado cuando echa la vista atrás y también ilusionado cuando mira al frente para pensar en el futuro: "La temporada ha sido complicada, nos ha costado mucho trabajo a todos conseguir este logro y los futbolistas se lo merecían más que nadie. Hemos dedicado muchas horas a este proyecto, teníamos una plantilla corta, y al final ha merecido la pena. Fuimos regulares y estuvimos arriba casi siempre".

En cuanto a la próxima campaña, destaca que "ya nos hemos puesto manos a la obra. Nuestra intención es la de quedarnos con la base de la temporada pasada y firmar bien. Tenemos claro que hay que configurar un equipo competitivo que nos permita hacer ruidito, para no sufrir. A ver cómo transcurre todo porque la situación económica es la que es. En principio, queremos reforzar todas las líneas y apostar por gente más experta en defensa y en el centro del campo y más joven arriba".

Su ilusión "Tuve ofertas durante el año pero me debía al Rota y ahora he rechazado otra para ser segundo, quiero ser entrenador"

Sabe que el salto entre División de Honor y Tercera es importante y lo admite. "He visto bastantes partidos del Grupo X, es fuerte y además aún no se sabe si finalmente se va a quedar con 20 equipos o va tener 22. Sinceramente, creo que eso es una locura, la temporada se hace interminable y sólo los privilegiados, los que son profesionales, pueden aguantar ese ritmo".

"Aún se está disputando el 'play-off' -añade- y no sabemos la composición final del grupo. De momento, con Ceuta, Xerez DFC, Xerez CD y los filiales ya hay rivales muy fuertes. A ver qué consiguen Algeciras, Utrera y Cádiz B. Me lo imagino igual de duro que la pasada campaña, no será facil", argumenta Romerito.

A nivel personal, dirigir al Rota en Tercera también le supone "dar un salto, quiero ser entrenador, es lo que me gusta. La pasada temporada ya rechacé ofertas de esta categoría pero me debía al Rota y también he dicho que no a un ofrecimiento en Gibraltar y para ser segundo en Segunda B".