Juan Rosillo apuesta por el Jerez Industrial: "Veo al equipo muy fuerte"

Juan Rosillo, máximo goleador del Jerez Industrial en la liga regular con 12 tantos en 23 encuentros -sale a gol cada dos partidos-, está muy motivado para el inicio de la fase de ascenso a División de Honor y subraya que el equipo está más que preparado para el envite del próximo domingo en Arcos (21:30 horas) contra el Balón de Cádiz.

-¿Como ve el partido del domingo con el Balón?

-Los chavales del Balón quieras o no creo que estarán mejor físicamente. Nosotros, al ser más veteranos, nos cuesta más coger la forma física pero ya te digo que desde que estamos entrenando al equipo lo veo bastante bien y nosotros jugaremos nuestras armas. Nos vale el empate para marcar nuestro ritmo y si tenemos alguna y somos capaces de enchufarla, tendríamos media semifinal encarrilada.

-El Industrial ganó al Balón 3-0 en La Juventud y 0-2 en El Rosal. ¿Cree que el partido en Arcos se va a parecer en algo a los dos de la Liga?

-No creo porque en una semifinal de 'play-off' puede pasar cualquier cosa. Ellos en los partidos de liga no tenían el hándicap de que no les valía el empate, en la Liga salimos a ver quién conseguía los tres puntos pero ahora con esto de que el empate nos vale, ellos tienen que ir a marcar por fuerza y creo que va a ser distinto. Y también porque con todo esto que ha pasado, todo el tiempo que llevamos confinados y sin entrenar supongo que también repercutirá en los dos equipos. El partido tendrá otro ritmo y otros detalles que no se dan en la Liga aunque a lo mejor me equivoco.

-Es que con el parón y el poco tiempo de entrenamiento, el rendimiento del equipo es una incógnita...

-Hemos estado entrenando un mes pero lo que te da el ritmo y te da la chispita es la competición y tampoco nos han dejado jugar amistosos. Hemos estado jugando entre nosotros pero no es lo mismo, aunque yo veo bien al equipo, hay algunos jugadores que están incluso mejor que antes, que les ha venido bien el parón. Pero después un partido no tiene nada que ver con los entrenamientos y puede pasar cualquier cosa.

-¿Cómo ve a sus compañeros para este 'play-off'?

-Yo veo a la gente, al equipo, muy fuerte. Veo a la gente supermetida en el partido. Todo el mundo sabe y es consciente de lo que nos jugamos, es como si fuese nuestro último partido y no podemos pensar en la final porque hay que ganar primero la semifinal. Hay que darlo todo, ha sido un año muy duro trabajando para conseguir el objetivo. El club llevaba ya unos cuantos años intentando meterse en 'play-off' y ascender con buenos equipos y en otras temporadas no lo han conseguido. Nosotros ahora hemos podido meternos y la gente está muy enchufada y con muchas ganas de que llegue el domingo para tratar de pasar la eliminatoria.

-Es que la División de Honor no tiene nada que ver con la Primera Andaluza...

-En División de Honor no he jugado, he jugado en Tercera pero conozco equipos que han estado: este año han subido el Cabecense y otros que han jugado en Tercera, en División de Honor te puedes encontrar siete, ocho equipos que han estado toda su vida en Tercera, con presupuestos alto. Es como una Tercera, siempre hay tiempo fuertes aunque también la Primera Andaluza este año ha sido fuerte con el Puerto Real, la Roteña, históricos que han sido fuertecillos aunque después haya otros equipos más débiles pero que en sus campos también te lo ponían complicado y más a nosotros, que íbamos líderes, que llevamos una vuelta sin perder y cuando íbamos a esos campos parecían que estaba jugando contra el Madrid o el Barcelona.

"El Jerez Industrial es un histórico y se merece ya estar en una categoría más alta"

-El Industrial 'necesita' el ascenso...

-Además de que te encuentras campos más bonitos, equipos más fuertes, luego incluso es más fácil ascender de División de Honor a Tercera que de Primera Andaluza a División de Honor. Nosotros nos hemos llevado primeros casi todo el año y después te la juegas en un 'play-off' y si te sale un mal partido, te eliminan. En División de Honor los primeros, si son más o menos regulares, tienen la posibilidad de ascender a Tercera. La Primera Andaluza es un boquete para salir de esa categoría.

-Por eso hay que tratar de aprovechar la oportunidad...

-Claro que sí, por todo el mundo: jugadores, cuerpo técnico, directiva, afición... Somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad, estamos a dos partidos de salir de ahí y desde luego equipo hay. Tú miras el Industrial, los jugadores que tenemos y son futbolistas contrastados, muchos han jugado en categorías superiores y por circunstancias están en este equipo, están muy cómodos, están aquí en casa, te tratan bien... Tenemos plantilla para ascender, después las eliminatorias son a cara o cruz y no tienes opción de recuperarte pero vamos a tratar de aprovechar la oportunidad.

"Tenemos plantilla para ascender y vamos a tratar de aprovechar la oportunidad"

-Lástima que se juegue sin público, a puerta cerrada...

-La verdad es que es una pena. La afición del Industrial estaba apoyándonos mucho cuando jugábamos en casa y también se desplazaba fuera y nosotros lo notábamos, quieras o no es un aliciente. Si el 'play-off' se hubiese jugado en condiciones normales, como estaba previsto, el partido de vuelta sería en nuestro campo, con nuestra afición en la grada. No ha podido ser pero bueno, creo que es que ni se deberían haber jugado los 'play-off', tendrían que haber hecho una División de Honor nueva porque nosotros no somos profesionales, estamos aquí como medio hobby porque nos gusta, y ahora con todas estas circunstancias que se han dado del Covid, que todavía no está del todo controlado y solucionado, hacernos jugar lo veo innecesario. Pero la Federación es la que manda y ha decidido que sea así y tendremos que intentar conseguirlo de esta manera.

-En Primera y Segunda imperan los contratos de televisión pero en estas categorías la propuesta del club de reestructurar la División de Honor parecía más lógica...

-Claro que sí, es que lo han hecho en otras comunidades y en la nuestra no sé por qué no. Nosotros ahora mismo no tenemos las mismas condiciones por ejemplo que el Balón, tenemos jugadores que no puede jugar, unos han decidido no jugar como es el caso de los centrales, Álex, Maikel y Mere, y no estamos en las mismas condiciones. Y lo veo lógico porque hay compañeros con niños, gente que vive en con familiares que son de riesgo y no van a poner en riesgo sus familias por un partido. Que nosotros no nos ganamos la vida con esto, nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas, como para poner en riesgo la salud de nuestros familiares. Esto ha sido una cabezonería de la Federación y se tiene que jugar o te quedas fuera.

-Pues a jugar y a pelear el ascenso...

-Ya que han decidido jugar, pues nos la jugamos y el que esté mejor de los cuatro que consiga el objetivo, no hay otra, y esperemos que sea Industrial. Intentaremos conseguir el ascenso, que el club se lo merece.