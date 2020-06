Manuel Salado Alfaro, preparador físico del Atlético Sanluqueño, repasa la temporada saldada con la permanencia, lamenta la marcha de Abel y espera que la próxima campaña pueda haber aficionados en las gradas.

-¿Cómo ha pasado el confinamiento?

-Imagino que como todo el mundo, con mucha preocupación, mucha incertidumbre y en mi caso en concreto yo vivo con mi mujer y mi hija de dos años y he intentado pasar el tiempo lo más entretenido posible, he dedicado mucho tiempo a jugar con mi hija, también he dedicado mucho tiempo a preparar los entrenamientos para los jugadores, leer... Al final creo que como todo el mundo, intentando pasar el tiempo lo mejor posible. Luego, cuando ya los niños podían salir a la calle iba con mi hija para que pudiera corretear un poco, se desahogara, porque tan pequeña y tantos días en la casa llega un momento que se agobia pero sí que con mucha precaución y respetando todas las normas.

-Aunque confinado, las nuevas tecnologías le han permitido hacer su trabajo desde casa...

-Las nuevas tecnologías en este caso la verdad es que nos han servido de gran ayuda, por ejemplo muchos entrenamientos los hemos hecho a través de videollamadas. A diario tenía contacto con los jugadores, les mandaba la sesión del día siguiente, ellos me mandaban una valoración, una apreciación del esfuerzo de esa sesión y un vídeo de ellos realizando el entrenamiento. La verdad es que ha sido una herramienta que nos ha servido de gran ayuda. En el momento que se ha podido hacer deporte en la calle ha cambiado un poco la rutina de entrenamiento que estábamos llevando, ya por fin podíamos hacer entrenamientos en plan horizontal y en lo que sí le he hecho mucho hincapié a los jugadores es que respetaran el trabajo que se le marcaba porque entiendo que después de tantos días en casa muchos podían excederse en el trabajo y eso lo único que puede repercutir es en una lesión.

-¿Qué balance hace de lo que ha podido jugarse de temporada?

-Este año por lo general ha sido positivo quitando estas seis últimas semanas de competición. El año anterior el final de temporada fue muy bonito, conseguimos una salvación que era bastante complicada por la situación en la que estábamos. Este año en la primera vuelta creo que también hemos disfrutado bastante y la pena fueron esas seis derrotas consecutivas que al final llevaron a la destitución de Abel, para mí fue un momento muy triste porque con Abel tanto a nivel personal como a nivel profesional desde un principio conecté muy bien y he disfrutado muchísimo trabajando con él. Lo pasé bastante mal.

-Y el equipo también lo acusó...

-El equipo a nivel psicológico después de esa mala racha es verdad que lo pasó mal porque el grupo tenía mucha afinidad con Abel, fueron momentos complicados.

-Al final se logró el objetivo, la permanencia, aunque de una manera inesperada...

-Sí que ha sido un poco extraña pero la verdad es que todo está siendo un poco extraño, es una situación que nadie se la esperaba y cualquier decisión que se tomara siempre iba a haber quien estuviera de acuerdo y quien no. La verdad es que es una situación difícil. Esto no lo habíamos visto nunca, ha sido una situación extraña y se ha dado así.

-Llegó Romerito al banquillo pero poco tiempo pudo trabajar con la plantilla...

-La plantilla está de vacaciones, aunque los jugadores siguen entrenando ya no tenemos ese contacto directo con ellos. La plantilla pasó poco tiempo con él, aunque por la semana que entrenamos con él se ve que es una buena persona, muy cercana y con las ideas muy claras.

-¿Qué tal con la nueva directiva?

-Con la nueva directiva y el presidente muy bien, genial: desde un principio siempre me han tratado muy bien y la verdad es que tengo una relación muy buena.

-¿Qué opinión le merece la Segunda B PRO que quiere impulsar la Federación Española?

-Con el tiempo veremos si es perjudicial o no; sí que es verdad que el año que viene, si se siguen los pasos que se dicen, el equipo que descienda bajará dos categorías pero habrá que ver cómo afecta a los clubes esta posible nueva categoría.

-De cara a la próxima temporada, los partidos a puerta cerrada sin aficionados van a ser un lastre para los clubes...

-Sería una pena, ojalá de aquí a que comience la siguiente temporada se haya solucionado todo. Ahora parece ser que por lo menos el inicio es muy probable que sea sin público y es una pena porque la afición es parte muy importante del fútbol.