–Es una afición magnifica, a mí siempre me ha querido y me siento orgulloso por ello.

–Pienso que el futbol sin público no tiene ningún fundamento, no sería lo mismo.

–Sí, algún año más que otro, pero sí que me he sentido importante.

–Del futuro no sé nada, tendré que esperar a lo que salga.

Antonio Jesús Domínguez Prat (31/12/1995, Sanlúcar), futbolista formado en los escalones del Atlético Sanluqueño, cierra su etapa en el Atleti. El medio centro no continuará en la plantilla verdiblanca, está orgulloso de querer mucho al equipo de su ciudad y ya espera destino para la próxima temporada.

El Dato

Despedida en redes sociales

A través de las redes sociales, Antonio Jesús se despidió del Sanluqueño y de su afición: “¡Fin a una temporada extraña pero con el objetivo cumplido! Quería agradecer a este gran club la oportunidad de haber crecido como futbolista. Ahora nuestros caminos se dividen, no era mi intención pero hay nuevos proyectos y algunos no entramos en ellos. Solo espero de todo corazón que todo vaya bien. Me voy orgulloso de haber pertenecido por muchos años a este club. También quería agradecer a la afición el cariño que siempre mostró hacia mí. Espero que sea un hasta pronto porque siempre estaré vinculado al Atlético Sanluqueño, el equipo de mi ciudad”.

Los socios votarán en la Asamblea acerca de los 5 partidos que no pudieron presenciar en El Palmar

La directiva del Atlético Sanluqueño decidirá en breve la fecha y lugar de la Asamblea General de socios, en la que se pondrá sobre la mesa, entre otras cuestiones, las medidas a adoptar en favor de sus socios en cuanto a los cinco partidos de liga que no han podido disfrutar en El Palmar a causa de la pandemia del COVID-19.

"Se presentarán propuestas en la próxima Asamblea General de socios, donde los socios de la temporada 2019/2020 podrán votar y elegir la opción más conveniente para ellos y en especial para nuestro Atlético Sanluqueño", indica el club en un comunicado que ha colgado en su página web.

"Desde la actual directiva se es consciente de la delicada situación social y económica por la que atraviesa nuestro país debido a la crisis del COVID-19, y a la misma se pide comprensión con las delicadas arcas de nuestro club, que en esta temporada, que ha finalizado hace unos días, ha terminado pagando a todos sus jugadores y haciéndose cargo de numerosos pagos arrastrados de épocas anteriores".