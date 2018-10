El Atlético Sanluqueño no debe fallar ante el Don Benito

El Atlético Sanluqueño recibe esta tarde en El Palmar al Don Benito, un rival que se encuentra en puestos de descenso, y no debe dejar escapar la oportunidad de sumar tres puntos que le permitan seguir instalado en la zona media alta de la clasificación. Los de Rafa Carrillo encaran esta cita ante un rival de los denominados de su liga con la moral alta tras el empate que arrancaron el pasado fin de semana ante el filial del Granada, que es cuarto clasificado, en un partido muy trabajado en el que todos rindieron a un nivel bastante alto.

Rafa Carrillo cuenta para la cita de esta tarde con varias dudas y hasta última hora no sabrá si puede contar con Abel Gómez, con molestias en el cuádriceps; Nando Quesada; Edu Oriol, con un fuerte golpe; Alberto, con problemas en el talón de Aquiles; Mario Hernández, con una sobrecarga en el abductor, y Juanfran, que ya se encuentra entrenando con sus compañeros pero ha estado varias semanas parado y será el propio entrenador quien decida su participación o no en el choque.

Los verdiblancos han preparado el compromiso de esta tarde muy mentalizados. Saben que la temporada es larga y que cuanto antes sumen los puntos necesarios para atar la permanencia antes podrán respirar tranquilos y dedicarse a seguir soñando.

Rafa Carrillo "Es un equipo que lo pelea todo, no nos podemos confiar si queremos ganarles"

El preparador del Atleti tiene los pies en el suelo y no se fía del rival pese a su complicada situación en la tabla. "En esta categoría no hay partidos fáciles ni equipos que te regalen nada. Vamos a afrontar un partido ante un rival directo y va a ser tremendamente complicado. No nos podemos confiar. Es un conjunto que lo pelea todo, que no se rinde fácilmente, que intenta encontrar su opciones de juego en las contras y no nos podemos despistar. Ya se lo he comentado a mis futbolistas, tendremos que trabajar muchísimo el partido para que ellos se abran y encontrar también nuestras opciones de hacer gol y de quedarnos con los tres puntos".

La afición siempre se vuelca con el equipo. El pasado fin de semana, pese a la lluvia, no le dejó solo en Granada y esta tarde Carrillo espera una buena entrada en El Palmar. "Lo del domingo tuvo mucho mérito porque el tiempo no acompañaba y allí estuvo un grupo de valientes para animarnos. El punto fue para ellos, se lo tenemos que agradecer. Esta vez jugamos en casa y le pedimos a la gente que siga ilusionada con su equipo. Nos lo demuestra en cada compromiso y esperamos el mismo buen ambiente que se vivió el día de la Balona y el mismo apoyo porque lo vamos a necesitar. Los jugadores tienen muchas ganas, queremos ganar y ofrecer a nuestra afición un buen partido y lograr un resultado positivo".

El césped de El Palmar, como cada temporada por estas fechas, no se encuentra en un buen estado y eso no favorece al equipo. “A estas alturas, es complicado que la hierba esté bien pese a los cuidados tanto de los jardineros como de nosotros a la hora de entrenar. En breve habrá que resembrar el campo como todos los años. Está lloviendo mucho y esperemos que no le afecte demasiado”.

El Don Benito, por su parte, no atraviesa su mejor momento. Llega tras perder en casa ante el Sevilla Atlético por 0-1 y los pupilos de Juan Antonio García no saben aún lo que es puntuar fuera de casa. Cuenta sus partidos como visitantes, cuatro, por derrotas y además solo han conseguido anotar 2 goles por los 10 que han recibido.

Alineaciones probables:

Atco. Sanluqueño: Diego García, Javi Gallardo, Álex, Jose, Pelón, Antonio Jesús, Dani Del Moral, Abel Gómez o Reina, Mawi, Quesada y Oriol o Javi Valenzuela.

Don Benito: Los pacenses ocupan la 17ª posición con siete puntos.

Árbitro: Pérez Hernández (Comité Madrileño).

Campo: El Palmar (18:30).