Ismael Gil Broncano, natural del barrio de Vallecas (23/01/1989) seguirá la próxima temporada defendiendo la meta del Atlético Sanluqueño tras la renovación que firmó hace unos meses. El portero verdiblanco ha pasado el confinamiento con sus padres en Sanlúcar, no es partidario de la Segunda B PRO y sí de profesionalizar la actual Segunda B, cree que jugar con mascarillas "sería inviable" y defiende el trabajo de David Aganzo al frente de la AFE.

-Una temporada extraña por el virus. ¿Dónde ha pasado el confinamiento, en Vallecas o en Sanlúcar? ¿Cómo lo lleva?.

-Sí, ha sido muy temporada extraña. Lo estamos llevando como podemos, entrenando con nuestro preparador físico y aquí en Sanlucar, que está bastante mejor que por otras zonas.

-¿Echa de menos a la familia estando a tanta distancia?

-Se echa de menos. Tengo a mis hermanos fuera, a mis amigos, mis primas, tíos... Tengo la suerte de tener a mis padres aquí en Sanlucar, pero se echa de menos a toda la gente. Si estuviéramos jugando tampoco podría verlos.

-La permanencia estaba cantada tras la suspensión de la temporada. ¿Si se hubiera tenido que jugar, el Sanluqueño habría salido perjudicado?

-No sé. Sí es verdad que económicamente los clubes humildes sí salen perjudicados porque hay que hacer un esfuerzo económico para pagarnos las siguientes nominas que se hubieran jugado, las plantillas no son tan largas y jugar miércoles y domingo perjudicaba.

-¿Cómo ha sido la vuelta a la calle para hacer deporte?

-Muy bien. Ya teníamos ganas. Aquí es un lujo pues corres cerquita de la playa y eso te da vida, así que contento de que todo vaya saliendo y aunque la escalada vaya poco a poco, ya podemos salir a la calle y respirar aire fresco.

-¿Se imagina tener que jugar la temporada que viene con mascarilla?

-Sería inviable. Por mucho que estén preparadas, necesitamos que el oxígeno nos llegue bien en momentos del partido que estas al límite. Yo lo vería inviable jugar.

-¿Cómo ha visto el césped de El Palmar?

-Parece que está mejor que nunca. Llevamos mucho tiempo sin pisarlo, se está cuidando y tiene una gran pinta. A ver si para la temporada que viene lo mantenemos así durante todo el año, que sería importante para nosotros.

-Usted tiene amistad con David Aganzo, presidente de AFE.

-Sí, tengo la suerte de conocer a David desde hace mucho tiempo, del Rayo Vallecano, y también conozco a muchos de la junta directiva. Están haciendo un trabajo espectacular y aunque se les está intentando tirar por tierra, yo sólo tengo buenas palabras y no sólo por amistad, porque al final hay que saber separar la amistad del trabajo. Ahora AFE está más limpia, más fuerte, los futbolistas estamos más protegidos y creo que intentar romper esa unión es algo que no se puede permitir y en eso estamos trabajando.

-Hace dos meses renovó su contrato y la afición podrá seguir disfrutando de sus paradas aunque parece que la temporada que viene podría ser a puerta cerrada, al menos los primeros meses.

-Siempre he sentido el cariño de la afición en El Palmar. El primer día caí de pie me he ganado ese cariño y respeto al igual que ellos se han ganado el mío. Por supuesto, me encantaría ver El Palmar lleno. Hubo un día que fue especial para mí que fue el día de UCAM, el campo estaba a reventar. Me encantaría verlo así durante mucho tiempo.

-El regreso ya será con Romerito al frente del equipo. ¿Qué ha podido conocer del míster los pocos días que trabajó con él?

-La verdad, poquito tiempo hemos estado, sólo una semana. Se le ve una persona con carácter, una persona que entiende de fútbol porque ha jugado y a un alto nivel así, eso es importante. No hemos podido entrenar del todo con él, además esa semana estaba un poquito tocado en los primeros días y prácticamente hasta el confinamiento estuve parado.

-¿Qué piensa de la reestructuración de la Segunda B y la nueva Segunda B PRO?

-Pienso que la Segunda División B PRO se acabaría con la esencia del futbol español semi profesional. Creo que se debería profesionalizar la segunda B y no dar ese paso intermedio. Esta Segunda B es espectacular y es la esencia más importante del fútbol más modesto. Se tendría que intentar profesionalizar la actual Segunda B, mantener el mismo formato y meter mucho más dinero y más medios, porque se está viendo que el nivel que hay es increíble.