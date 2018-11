El Sanluqueño no se fía de un Malagueño colista

El Atlético Sanluqueño tiene una ocasión perfecta para sumar los tres puntos y dar un saltito en la clasificación. Los de Rafa Carrillo visitan al colista del Grupo IV de Segunda B, un equipo que sólo ha sido capaaz de sumar cuatro puntos de 39 posibles y que en su casa sólo ha logrado uno gracias al empate contra el Jumilla en la novena jornada, aunque logró su primer triunfo la pasada jornada de la mano de Manolo Sanlúcar, exjugador verdiblanco. Es el segundo equipo situado en zona de descenso al que se enfrenta el equipo verdiblanco consecutivamente. La pasada semana y bajo el diluvio universal, los de Carrillo derrotaron al Almería B (2-1), poniendo fin a una mala racha de varias jornadas sin puntuar.

Una semana más, el Sanluqueño no puede contar con Mawi, que este lunes visitará al médico para decidir si se opera o no de la lesión de rodilla. Además, José Romero tiene molestias y Sergio Ceballos no ha entrenado durante la semana por asuntos personales. Álex Cruz es la otra ausencia del equipo al estar sancionado.

Por su parte, el Malagueño encara el partido quizás en su mejor momento de la temporada, ya que tras la mejoría, sobre todo en la parcela defensiva con la llegada de Manolo Sanlúcar al banquillo, consiguió sumar su primera victoria la pasada jornada, y a domicilio, ante el Sevilla Atlético, en un partido en el que llego a ir 0-3 ganando aunque el resultado final sería de 2-3.

Tras ganar al Almería B, Rafa Carrillo advierte de que el Atlético Malagueño "se juega mucho, aunque está a una distancia de puntos alejada de nosotros y Manolo Sanlúcar viene regularmente a vernos y nos conoce bien". La semana de entrenamientos de nuevo se ha desarrollado en el campo del Algaida "para seguir preservando el césped de El Palmar. Le ha caído mucha agua esta semana, pero creo que el césped estará listo para recibir al líder la semana próxima".

De lo que se lleva de temporada, Rafa Carrillo señala que la clasificación está "muy comprimida, ya que tanto por arriba hay muchos equipos luchando por estar entre los cuatro primeros y por abajo, peleando por alejarse de posiciones comprometidas".

Alineaciones probables:

Atlético Malagueño: último con 4 puntos, a 12 de la salvación.

Sanluqueño: Diego García, Mario, Javi Gallardo, Pelón, Reina o José, Alberto García, Nando Quesada, Abel Gómez, Juanfran, Dani Güiza y Edu Oriol.

Árbitro: Lax Franco, de Murcia.

Campo: Ciudad Deportiva de la Federación de Málaga (domingo, 12:00).