El Sanluqueño busca en Mérida la cuarta victoria seguida

Casi sin tiempo para saborear la victoria ante el UCAM Murcia, tercera consecutiva del Atleti, el Sanluqueño visita esta tarde al Mérida en el estadio Romano (17:00 horas) dispuesto a aprovechar su buen momento de juego y prolongar su racha positiva, que le ha llevado a colocarse en una cómoda octava posición en la tabla clasificatoria, ocho puntos por encima del descenso.

Pero Abel Gómez, entrenador del Atleti, no quiere que la clasificación conlleve relajación porque sabe que es imprescindible mantener la intensidad para no perder comba y seguir sumando puntos hasta conseguir el objetivo, lograr la permanencia. Por eso el técnico reitera que "no quiero mirar la clasificación, pensar en el partido del Mérida y ya está. Mirar ahora la clasificación no nos sirve de nada".

Miguel Martín, nuevo delantero del Atleti procedente del Real Jaén El Atlético Sanluqueño ha anunciado el fichaje del delantero Miguel Martín. Nacido en Motril hace 22 años, el nuevo atacante verdiblanco procede del Real Jaén, donde llegó a inicios de esta misma temporada. Formado en la cantera del Sevilla FC, Miguel Martín ha pasado por la cantera del Almería y del histórico Granada 74. A pesar de su juventud, ha disputado 24 partidos en el Grupo IV de Segunda B, 10 partidos en la Segunda División española y viene de marcar 6 tantos en esta temporada con el Real Jaén. Miguel, que lucirá el número 7 en el Atleti, firma hasta junio de 2020, pudiendo ampliar esta vinculación hasta 2021 ambas partes. El jugador será presentado el lunes en las instalaciones de la empresa sanluqueño Innova Prevención.

Y el Mérida, un rival directo en la pelea por eludir el descenso, está muy necesitado de puntos, por lo que Abel Gómez aventura "un partido difícil contra un rival que a pesar de que está abajo ha mejorado mucho en las últimas jornadas. Viene de conseguir una victoria y seguro que en su campo va a hacer todo lo posible para intentar ganarnos. Ellos confían en poder sacar estos tres puntos para sumar y seguir teniendo muchas opciones, y vamos sabiendo el rival que vamos a tener enfrente, lo que está haciendo y lo difícil que es".

El Sanluqueño se desplaza con la moral de haber ganado el miércoles, porque "siempre que se gana es importante, sumamos de tres en tres y contentos por la victoria y por el trabajo del equipo sobre todo", aunque ahora la preocupación es el Mérida y "recuperar a la gente en pocos días. La plantilla está trabajando bien, cada vez teniendo más efectivos, solo tenemos la lesión de Geijo y en ese sentido, con las incorporaciones tenemos una plantilla más competitiva. Habrá que seguir teniendo el listón alto en cuanto a rendimiento y muchas más variantes a la hora de poder hacer el equipo".

Alineaciones probables

Mérida AD: 18º en la clasificación con 18 puntos. En casa, 1 victoria, 6 empates y 3 derrotas.

Atlético Sanluqueño: Isma Gil, Álex Cruz, José Romero, Peli, Nando Quesada, Darío Guti, Edu Oriol, Mario Abenza, Luis Madrigal, Navas y David Segura.

Árbitro: Pérez Peraza (Comité Tinerfeño).

Estadio: Romano (17:00).